Kylian Mbappe Premier Ligaya transfer olabilir mi: Arsenal seçeneği değerlendiriliyor

Fransa milli takımı ve Real Madrid'in yıldız forveti Kylian Mbappe'nin kariyerine gelecekte İngiltere Premier Lig'de devam edebileceğine dair spekülasyonlar yeniden gündeme geldi. Futbolcu İspanya'nın başkentine büyük umutlarla transfer olsa da, takımın elde ettiği sonuçların beklenenin altında kalması çeşitli söylentilere yol açıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Fransa milli takımının eski savunma oyuncusu Mikael Silvestre, Goal.com'a verdiği röportajda Mbappe'nin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu. Silvestre'ye göre, yıldız oyuncu yüksek hedeflerine ulaşmak için en uygun 'platformu' seçmeli. Şu an Real Madrid formasıyla prestijli kupaları kazanmak biraz zor görünüyor ve bu durum futbolcunun motivasyonunu etkileyebilir.

Mbappe, Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 103 maçta 86 gol kaydetti. Bireysel istatistikler açısından dünyanın en iyilerinden biri olmaya devam ediyor. Ancak, Ballon d'Or için ana adaylardan biri olma yolunda La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarına şiddetle ihtiyacı var.

Arsenal ve yeni meydan okumalar

İlginç olan nokta, son yıllarda büyük bir gelişim gösteren Londra ekibi Arsenal 'in, Mbappe'nin bir sonraki durağı olarak anılmasıdır. 'Topçular' da tıpkı futbolcunun kendisi gibi Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini sabırsızlıkla bekliyor. İki tarafın birleşmesinin her iki taraf için de tarihi bir dönüm noktası olabileceği konuşuluyor.

Mikael Silvestre bu transferin yakın zamanda gerçekleşeceğine şüpheyle yaklaşsa da futbolda hiçbir şeyin imkansız olmadığını vurguladı. Eski savunma oyuncusu, 'Şu an bunu hayal etmek zor ancak futbolda her şey beklenmedik bir şekilde gelişebilir. Asla asla dememek lazım' ifadelerini kullandı.

Mbappe şu anda 27 yaşında ve kariyerinin zirvesini yaşıyor. Eski takımı Paris Saint-Germain kıta çapında başarılar kazanmaya devam ederken, Kylian'ın Avrupa kupalarındaki kupa hasreti onun için hassas bir nokta olmaya devam ediyor.

Özbek futbolseverler için de bu transfer ihtimali oldukça ilgi çekici bir konu. İngiltere Premier Lig'in ülkemizde en çok takip edilen liglerden biri olduğu düşünüldüğünde, Mbappe'nin Arsenal'e katılması lige olan ilgiyi daha da üst seviyeye taşıyacaktır.