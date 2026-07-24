Andrea Pirlo'nun İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor

·61·Spor
Andrea Pirlo'nun İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor

İtalya milli takımında teknik direktörlük pozisyonu için ana adayın belirlendiği söyleniyor. Medyada yer alan haberlere göre, milli takımı Andrea Pirlo devralabilir ve kendisiyle 2030 yazına kadar sözleşme imzalanabilir.

Atama henüz resmen doğrulanmadı. Ancak İtalya futbol yönetimi tarafından kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Pirlo ile uzun vadeli sözleşme planlanıyor

Kaynaklara göre, İtalya milli takımı yönetimi Andrea Pirlo isminde karar kıldı.

Uzman isimle 2030 yazına kadar geçerli bir iş sözleşmesi imzalanması planlanıyor. Bu durum, federasyonun yeni teknik direktöre kısa vadeli bir çözüm olarak değil, uzun soluklu bir proje olarak baktığını gösteriyor.

Bununla birlikte, sözleşmenin imzalandığına veya tarafların tüm konularda anlaşmaya vardığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İtalya yine Dünya Kupası'ndan uzak kaldı

Teknik direktör değişikliği, İtalya milli takımının Dünya Kupası elemelerindeki bir başka başarısızlığından sonra gündeme geldi.

İtalyanlar, Bosna-Hersek'e karşı oynanan kritik maçta fırsatı kaçırdı. Karşılaşmanın normal süresi 1:1 skoruyla sona erdi, penaltı atışlarında ise İtalya 1:4 skoruyla mağlup oldu.

Sonuç olarak takım, bir kez daha Dünya Kupası biletini alamadı.

Gattuso dönemi sona erebilir

Eleme aşamasında İtalya milli takımını Gennaro Gattuso yönetiyordu.

Dünya Kupası'na katılma hedefinin gerçekleşmemesinin ardından teknik direktörün geleceği sorgulanmaya başlandı. Pirlo'nun ataması resmen onaylanırsa, Gattuso'nun yerini alacak.

Milli takımdaki durum

Bilgi

Olası yeni teknik direktör

Andrea Pirlo

Sözleşme süresi

2030 yazına kadar

Mevcut teknik direktör

Gennaro Gattuso

Elemelerdeki kritik sonuç

Bosna'ya penaltılarla 1:4

Resmi açıklama

Henüz yapılmadı

Pirlo'yu bekleyen görevler neler?

Atama gerçekleşirse Pirlo, İtalya futbolu için zorlu bir dönemde göreve başlayacak.

Temel görevlerinin şunlar olması bekleniyor:

  • milli takımı psikolojik olarak toparlamak;

  • yeni nesil futbolcuları ana kadroya dahil etmek;

  • istikrarlı bir oyun tarzı oluşturmak;

  • İtalya'yı büyük turnuvalara geri döndürmek;

  • 2030 Dünya Kupası için güçlü bir takım hazırlamak.

Pirlo için bu, kulüp futbolundaki deneyimini milli takım seviyesinde gösterme fırsatı olacak.

Resmi onay bekleniyor

Medya, Pirlo'nun atamasının önümüzdeki günlerde resmen açıklanabileceğini belirtiyor. Ancak federasyondan bir açıklama gelene kadar bu haber nihai karar olarak kabul edilmeyecek.

İtalyan taraftarlar için en büyük soru ise değişmiyor: Yeni teknik direktör takımı uzun süredir devam eden krizden çıkarabilecek mi?

Sizce Andrea Pirlo, İtalya milli takımını tekrar dünya futbolunun zirvesine taşıyabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Al Hilal, Summerville'i 65 milyon euroya kadrosuna kattıAl Hilal, Summerville'i 65 milyon euroya kadrosuna kattıBugün, 01:23Manchester United Norveç'te 5-0'lık Net Bir Galibiyet AldıManchester United Norveç'te 5-0'lık Net Bir Galibiyet AldıDün, 23:52Real 81. dakikada galibiyet golünü attı: Mastantuono parladı...Real 81. dakikada galibiyet golünü attı: Mastantuono parladı...Dün, 23:50Manchester City, Pedro Neto'yu Savinho'nun Yerine İstiyorManchester City, Pedro Neto'yu Savinho'nun Yerine İstiyorDün, 23:47Rodri Real Madrid'e transfer olmak istiyor: Bonservis bedeli de belli...Rodri Real Madrid'e transfer olmak istiyor: Bonservis bedeli de belli...Dün, 22:26Liverpool, Muhammed Salah'ın Yerine Hangi Adayı Görüyor?Liverpool, Muhammed Salah'ın Yerine Hangi Adayı Görüyor?Dün, 22:19
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu
Özbek savunmacı Bundesliga yolunda: Transfer bedeli belli oldu