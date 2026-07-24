Andrea Pirlo'nun İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesi bekleniyor

İtalya milli takımında teknik direktörlük pozisyonu için ana adayın belirlendiği söyleniyor. Medyada yer alan haberlere göre, milli takımı Andrea Pirlo devralabilir ve kendisiyle 2030 yazına kadar sözleşme imzalanabilir.

Atama henüz resmen doğrulanmadı. Ancak İtalya futbol yönetimi tarafından kararın önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Pirlo ile uzun vadeli sözleşme planlanıyor

Kaynaklara göre, İtalya milli takımı yönetimi Andrea Pirlo isminde karar kıldı.

Uzman isimle 2030 yazına kadar geçerli bir iş sözleşmesi imzalanması planlanıyor. Bu durum, federasyonun yeni teknik direktöre kısa vadeli bir çözüm olarak değil, uzun soluklu bir proje olarak baktığını gösteriyor.

Bununla birlikte, sözleşmenin imzalandığına veya tarafların tüm konularda anlaşmaya vardığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İtalya yine Dünya Kupası'ndan uzak kaldı

Teknik direktör değişikliği, İtalya milli takımının Dünya Kupası elemelerindeki bir başka başarısızlığından sonra gündeme geldi.

İtalyanlar, Bosna-Hersek'e karşı oynanan kritik maçta fırsatı kaçırdı. Karşılaşmanın normal süresi 1:1 skoruyla sona erdi, penaltı atışlarında ise İtalya 1:4 skoruyla mağlup oldu.

Sonuç olarak takım, bir kez daha Dünya Kupası biletini alamadı.

Gattuso dönemi sona erebilir

Eleme aşamasında İtalya milli takımını Gennaro Gattuso yönetiyordu.

Dünya Kupası'na katılma hedefinin gerçekleşmemesinin ardından teknik direktörün geleceği sorgulanmaya başlandı. Pirlo'nun ataması resmen onaylanırsa, Gattuso'nun yerini alacak.

Milli takımdaki durum Bilgi Olası yeni teknik direktör Andrea Pirlo Sözleşme süresi 2030 yazına kadar Mevcut teknik direktör Gennaro Gattuso Elemelerdeki kritik sonuç Bosna'ya penaltılarla 1:4 Resmi açıklama Henüz yapılmadı

Pirlo'yu bekleyen görevler neler?

Atama gerçekleşirse Pirlo, İtalya futbolu için zorlu bir dönemde göreve başlayacak.

Temel görevlerinin şunlar olması bekleniyor:

milli takımı psikolojik olarak toparlamak;

yeni nesil futbolcuları ana kadroya dahil etmek;

istikrarlı bir oyun tarzı oluşturmak;

İtalya'yı büyük turnuvalara geri döndürmek;

2030 Dünya Kupası için güçlü bir takım hazırlamak.

Pirlo için bu, kulüp futbolundaki deneyimini milli takım seviyesinde gösterme fırsatı olacak.

Resmi onay bekleniyor

Medya, Pirlo'nun atamasının önümüzdeki günlerde resmen açıklanabileceğini belirtiyor. Ancak federasyondan bir açıklama gelene kadar bu haber nihai karar olarak kabul edilmeyecek.

İtalyan taraftarlar için en büyük soru ise değişmiyor: Yeni teknik direktör takımı uzun süredir devam eden krizden çıkarabilecek mi?

Sizce Andrea Pirlo, İtalya milli takımını tekrar dünya futbolunun zirvesine taşıyabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın.