Bilim insanları dinozorları yok eden meteorit türünü belirledi: Beklenenden daha nadir çıktı

·70·Teknoloji
Bilim insanları dinozorları yok eden meteorit türünü belirledi: Beklenenden daha nadir çıktı

Dünya üzerindeki yaşamın yaklaşık yüzde 75'ini, dinozorlar da dahil olmak üzere yok eden 66 milyon yıl önceki felaketin sorumlusu nihayet belirlendi. Uluslararası bir araştırmacı grubunun yaptığı yeni analizler, gezegenimize çarpan gök cisminin en nadir meteorit türlerinden biri olan CO (Ornans) sınıfı karbonlu kondrit olduğunu gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu sonuca varmak için bilim insanları, Kretase döneminin sonunda meydana gelen çarpışmadan sonra oluşan ince kil tabakasındaki nikel izotoplarını incelediler. Meteoritin kendisi çarpma anında tamamen buharlaşmış olsa da, mikroskobik "kimyasal izleri" korunmuş durumdaydı. Araştırma sonuçları ixbt.com yayını tarafından duyuruldu.

Nadir ve antik bir cisim

Karbonlu kondritler, Dünya'da bulunan tüm meteoritlerin sadece yüzde 5'ini oluşturur. CO sınıfı ise bu grubun da çok küçük bir kısmıdır. Bu tür cisimler, Güneş sistemi oluştuğundan beri neredeyse hiç değişmeden kalan en eski madde örnekleri olarak kabul edilir.

Bilim insanları, bu keşfin küresel yok oluş mekanizmasına dair algıları da bir nebze değiştirdiğini belirtiyor. CO sınıfı meteoritler, kükürt, karbon, çinko ve su gibi uçucu elementler açısından diğer türlere göre çok daha fakirdir. Bu durum, küresel soğumaya neden olan ana faktörün kozmik cismin getirdiği maddeler değil, çarpışma sonucu atmosfere yayılan devasa miktardaki toz ve küçük parçacıklar olduğunu gösteriyor.

Chicxulub krateri ve uzayın derinlikleri

Söz konusu asteroidin kökeni hala kesin değil, ancak bilim insanları iki farklı hipotez üzerinde duruyor. Ya Jüpiter yakınlarındaki asteroid kuşağının dış kısmında ya da Güneş sisteminin çok daha uzak bölgelerinde oluşmuş olabilir.

Modern hesaplamalara göre, çapı 10–15 kilometre olan bu devasa kaya, Dünya'ya saatte 64 000 kilometre hızla çarptı. Bu çarpışma sonucunda günümüzde Meksika'nın Yucatán Yarımadası altında gizlenen Chicxulub krateri oluştu.

Bu araştırma, dinozorların yok oluşuna dair genel tabloyu değiştirmese de, Dünya tarihindeki en büyük felaketlerden birine tam olarak hangi tür kozmik "misafirin" neden olduğunu yüksek hassasiyetle belirlemiş oldu. Bu da gezegenimizin geçmişini ve uzaydan gelebilecek tehditleri daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor.

MeteoritDinozorlarBilimUzayAraştırma
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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