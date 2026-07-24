Rivian ABD hükümetine dava açtı: Şirket milyonlarca dolar tazminat talep ediyor

·313·Teknoloji
Rivian ABD hükümetine dava açtı: Şirket milyonlarca dolar tazminat talep ediyor

Elektrikli araç üreticisi Amerikalı Rivian şirketi, ABD hükümetine karşı dava açtı. Şirket, eski başkan Donald Trump döneminde getirilen ve daha sonra yasa dışı olduğu tespit edilen gümrük vergilerini tamamen geri almayı hedefliyor. Bu hukuki adım, Rivian'ın finansal istikrarını sağlama yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

Edinilen bilgilere göre konu, Trump yönetiminin "Kurtuluş Günü" (Liberation Day) vergileri kapsamında tahsil edilen fonlarla ilgili. ABD Yüksek Mahkemesi bu vergileri anayasaya aykırı bulsa da, birçok şirket hala paralarını geri alma konusunda zorluklarla karşılaşıyor. Rivian'ın finans direktörü Claire McDonough, nisan ayında şirketin "on milyonlarca dolar" tutarında bir iade beklediğini belirtmişti.

Finansal istikrar ve yeni modeller

Rivian şu anda ilk kitlesel pazar odaklı R2 SUV modelinin üretim sürecinde. Şirket, yıl sonuna kadar 20.000 ila 25.000 araç teslim etmeyi planlıyor. Ancak, otonom sürüş teknolojilerine yönlendirilen büyük yatırımlar nedeniyle şirketin net kâra geçişinin ancak 2028 yılında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, ABD hükümetinin yanı sıra Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (CBP) ve komiseri Rodney Scott da davalı olarak gösterildi. TechCrunch'ın haberine göre, CBP bugüne kadar 121 milyar doları aşan iade edilebilir fon talebini işleme aldı.

Cato Enstitüsü analistleri, bugüne kadar sadece 71 milyar doların iade edildiğine dikkat çekiyor. Bu durum, ithalatçı şirketlerin ödemelerini geri alma sürecinde yapay engeller ve bürokratik zorlukların bulunduğunu gösteriyor. Rivian avukatları, Yüksek Mahkeme kararına rağmen, ayrı bir dava açılmadan fonların iadesinin garanti edilmediğini vurguluyor.

Rivian CEO'su RJ Scaringe, geçen yıl Reuters'a verdiği röportajda, bu vergiler nedeniyle her bir aracın maliyetinin birkaç bin dolar arttığını söylemişti. Şirket 2025 sonuna kadar bu etkinin önemli ölçüde azaltılmasını başarmış olsa da, geçmişteki kayıpların telafisi mevcut ekonomik durumda büyük önem taşıyor.

Bugün Rivian, nakit rezervlerini doldurmak için 1,3 milyar dolarlık hisse senedi satmak zorunda kaldı. Mahkeme şirket lehine karar verirse, bu fonlar yeni modellerin geliştirilmesine ve üretim kapasitesinin genişletilmesine aktarılacak. Bu, Tesla gibi devlerle rekabet eden marka için stratejik bir zafer olabilir.

RivianABDEkonomiElektrikli AraçDava
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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