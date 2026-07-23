AMD, yeni nesil 256 çekirdekli EPYC Venice işlemcisini resmi tanıtımdan önce sergiledi

·43·Teknoloji
AMD, yeni nesil 256 çekirdekli EPYC Venice işlemcisini resmi tanıtımdan önce sergiledi

Yarı iletken pazarının lider şirketlerinden biri olan AMD, yeni nesil sunucu işlemcileriyle sektörde büyük bir dönüşüm yaratmaya hazırlanıyor. San Francisco'daki Moscone West fuar merkezinin yakınında kurulan bir reklam panosu sayesinde, henüz resmi olarak tanıtılmamış olan altıncı nesil AMD EPYC Venice işlemcisinin iç yapısı ve teknik özellikleri gün yüzüne çıktı. Bu gelişmenin, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemleri için yeni bir dönem başlatması bekleniyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yayınlanan görseller işlemcinin karmaşık ve son derece güçlü mimarisini gözler önüne serdi. EPYC Venice amiral gemisi, sekiz adet hesaplama kalıbı (CCD) ve iki adet büyük giriş-çıkış kalıbından oluşan bir yapıya sahip. Her bir CCD çipleti ise kendi içinde 16 çekirdek barındıran iki hesaplama kümesini (CCX) birleştiriyor. Bu durum, tek bir kalıpta 32, tüm işlemcide ise toplam 256 çekirdek bulunduğu anlamına geliyor.

Zen 6 mimarisi ve 2 nanometre teknolojisi

Yeni işlemciler, AMD'nin en güncel Zen 6 mimarisine dayanıyor ve ağırlıklı olarak kompakt Zen 6c çekirdeklerini kullanıyor. Bu yaklaşım, şirketin enerji verimliliğini korurken sunucu sistemleri için rekor düzeyde çok çekirdeklilik sağlamasına olanak tanıyor. Hızla gelişen veri merkezleri ve bulut hizmet sağlayıcıları için bu tür teknolojiler, gelecekte kaynak tasarrufu ve işlem gücünü artırma konusunda kritik bir rol oynayacak.

AMD tarafından doğrulanan bir diğer önemli husus ise üretim sürecidir. EPYC Venice serisi çipler, TSMC'nin 2 nanometre üretim süreci temel alınarak seri üretilecek dünyanın ilk yüksek performanslı ürünü olacak. Teknolojik sürecin bu seviyede küçülmesi, transistör yoğunluğunu artırıyor ve cihazın işlem hızını önemli ölçüde iyileştiriyor.

Advancing AI 2026 konferansı kapsamında şirket CEO'su Lisa Su'nun bu platform hakkında detaylı bilgi vermesi bekleniyor. Uzmanlar, 256 çekirdekli işlemcilerin sadece geleneksel sunucu görevlerini değil, aynı zamanda karmaşık sinir ağlarının eğitimi ve büyük veri (Big Data) işleme süreçlerini de yeni bir seviyeye taşıyacağını düşünüyor.

Sektördeki konumu ve rekabet

AMD'nin bu adımı, Intel ve diğer rakiplere karşı teknolojik üstünlüğü pekiştirmeyi hedefliyor. Günümüzde dünya pazarında sunucu işlemcilerine olan talep, yapay zeka patlaması nedeniyle hızla arttı. 256 çekirdeğe sahip tek bir işlemci, aynı anda binlerce sanal makineyi yönetme veya karmaşık bilimsel simülasyonları gerçekleştirme kapasitesine sahip.

Yeni platformun tam teknik özellikleri, enerji tüketim değerleri ve fiyatları resmi tanıtımdan sonra belli olacak. Ancak mevcut bilgiler bile AMD'nin sunucu segmentindeki liderliğini korumaya kararlı olduğunu gösteriyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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