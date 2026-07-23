Pentagon uzay uçuş programı bütçesini 17 milyar dolara çıkardı

·32·Teknoloji
Pentagon uzay uçuş programı bütçesini 17 milyar dolara çıkardı

ABD Savunma Bakanlığı, ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda yürütülen uzay uçuş programı (NSSL) için ayrılan fon miktarını önemli ölçüde artırma kararı aldı. Son verilere göre, programın toplam bütçesi 11,4 milyar dolar artırılarak 17 milyar dolara ulaştı. Bu, önceki 5,6 milyar dolarlık rakamın neredeyse üç katına denk geliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu finansal genişleme, ABD'nin uzaydaki stratejik üstünlüğünü güçlendirmeye ve askeri amaçlı uyduların yörüngeye fırlatılma sürecini hızlandırmaya hizmet edecek. Ixbt.com'un haberine göre, ek fonların program kapsamında seçilen 7 önde gelen özel şirket arasında paylaştırılması bekleniyor. Bu adım, Pentagon'un uzay altyapısını geliştirmede özel sektöre olan bağımlılığının arttığını bir kez daha doğruluyor.

Özel sektörün askeri sanayideki rolü

NSSL programının genişletilmesi, sadece fon sağlamak değil, aynı zamanda ABD savunma sisteminde özel ticari sistemlerin kullanımını yeni bir seviyeye taşımak anlamına geliyor. Pentagon şu anda uzaydaki savunma yeteneklerini şekillendirirken özel şirketlerin yenilikçi çözümlerine güveniyor. Bu durum, devlet ve iş dünyası arasındaki iş birliğini daha da güçlendiriyor.

Bu büyük yatırımların yanı sıra, daha küçük ancak stratejik öneme sahip projeler de aktif olarak destekleniyor. Örneğin, yörüngedeki uydular arasında lazerle enerji aktarım sistemleri geliştiren Pulse Space girişimi, ABD Uzay Kuvvetleri'nden 40 milyon dolarlık bir sözleşme almayı başardı. Ayrıca, uydular için büyük güneş panelleri açma ekipmanları üreten Beyond Reach Labs şirketi 10 milyon dolarlık yatırım çekti.

Uzay pazarındaki yeni oyuncular ve fırsatlar

ABD hükümeti sadece büyük uçuşları değil, suborbital araştırmaları da ihmal etmiyor. Özellikle Spinifex Space şirketi, suborbital uçuşlar için tam hizmet döngüsü sunacağını duyurdu. Bu hizmetler; görevlerin organizasyonu, özel fırlatma sahalarının kullanımı ve yeni teknolojilerin test edilmesi için gerekli altyapıyı içeriyor.

Modern teknoloji çağında uzay, sadece bilimsel araştırmaların değil, aynı zamanda küresel güvenliğin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Pentagon'un bu kararı, uluslararası arenada uzay yarışının yeni bir ivme kazandığını gösteriyor. Küresel uzay pazarının genişlemesi, gelecekte uydu iletişimi ve uzaktan algılama hizmetlerinin fiyatı ve kalitesi üzerinde doğrudan etkili olacağı için bu süreçler uzmanlar için de ilgi çekicidir.

Özetle, ABD Savunma Bakanlığı uzayı gelecekteki olası çatışmaların bir alanı olarak görüyor ve bu doğrultuda ticari şirketlerle iş birliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. 17 milyar dolarlık yeni sınır, önümüzdeki yıllarda yörüngeye fırlatılan askeri cihazların sayısında keskin bir artışa yol açacak.

PentagonUzayNSSLABDTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorÇin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyorBugün, 02:27AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıAMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttıBugün, 01:57Patreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduPatreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurduBugün, 01:54Sigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıSigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştıBugün, 01:26Değişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikDeğişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlikBugün, 01:25Tesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirTesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilirBugün, 01:25
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim