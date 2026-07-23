Sosyal medya bağımlılığı nedeniyle Meta'ya açılan dava düştü

·34·Teknoloji
Sosyal medya bağımlılığı nedeniyle Meta'ya açılan dava düştü

ABD'de sosyal medya platformlarının insan psikolojisi üzerindeki olumsuz etkileri ve bağımlılık yaratması nedeniyle Meta şirketine karşı açılan büyük davalardan biri beklenmedik bir şekilde sona erdi. Davacı taraf, herhangi bir tazminat almadan davasını geri çekmeye karar verdi. Bu gelişme, sektördeki diğer benzer davalar için bir emsal teşkil etmesi beklendiğinden, teknoloji devleri için önemli bir zafer olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Kaliforniya Yüksek Mahkemesi'nde görülmesi planlanan bu davada, Florida'dan bir genç (R.K.C. baş harfleriyle belirtilen), Meta, TikTok, YouTube ve Snap gibi platformları kullanıcıları bilinçli olarak bağımlı hale getirmekle suçlamıştı. Ancak, dava süreci başlamadan birkaç gün önce, diğer şirketlerin davacıyla anlaşmaya varması nedeniyle Meta tek sanık olarak kalmıştı.

Şirketlerin uzlaşması ve Meta'nın tutumu

The Verge ve diğer uluslararası yayınların haberine göre, TikTok ve Google'a ait YouTube platformları daha önce davacıyla anlaşmaya vararak anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözmüştü. Snap şirketi de dava öncesindeki son aşamada bir uzlaşma imzaladığını doğruladı. Sadece Meta sonuna kadar uzlaşmaya gitmedi ve kendi pozisyonunu savunmaya devam etti.

Meta temsilcileri, davacının şirketten hiçbir ödeme almadan davasından vazgeçtiğini belirtti. Şirket yaptığı açıklamada, "bu sonuç, asılsız iddialara karşı kendimizi savunmaktan geri durmayacağımızı gösteriyor" diyerek kararlılığını vurguladı. Bu durum, sosyal medya algoritmalarıyla ilgili devam eden yüzlerce diğer dava sürecini de etkileyebilir.

Dava dosyalarına göre Meta, savunma taktiği olarak gencin Facebook ve Instagram platformlarını günde sadece birkaç dakika kullandığını kanıtlayan deliller hazırlamıştı. Ayrıca şirket, kullanıcı hesaplarının çoğunun avukat tutulduktan sonra açıldığını iddia ederek, davanın yapay bir şekilde kurgulandığını savunuyordu.

Sektördeki benzer durumlar ve sonuçlar

Bu zafere rağmen Meta, bu yıl diğer mahkemelerde ciddi kayıplar yaşadı. Örneğin, New Mexico'daki bir mahkeme, şirketi tüketicileri yanıltmak ve çocuk güvenliğini yeterince sağlamamakla suçlu bularak 375 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı. Ayrıca Los Angeles'taki başka bir davada jüri, Meta ve Google'ı 6 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm etmişti.

Sosyal medya platformlarına karşı açılan binlerce davanın temel dayanağı şu özelliklere dayanmaktadır:

  • Sonsuz kaydırma (infinite scroll) özelliği ile kullanıcıyı platformda tutma;
  • Sürekli bildirim (notifications) gönderme;
  • Algoritmaları gençlerin psikolojisine göre uyarlayarak yapay ilgi oluşturma.
Bu konu küresel çapta olduğu gibi tüm kullanıcılar için günceldir. Sosyal medya algoritmaları üzerindeki denetimin artması, gelecekte kullandığımız uygulamaların arayüz ve çalışma prensiplerinin değişmesine yol açabilir. Şimdilik Meta, "sonsuz kaydırma" ve diğer etkileşim mekanizmalarının yasal olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.

MetaInstagramFacebookMahkemeTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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