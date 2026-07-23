Zidane'ın Fransa'daki yeni dönemi: Duyuru tarihi belli oldu

Fransa Futbol Federasyonu'nun önümüzdeki hafta Zinedine Zidane'ı milli takımın yeni teknik direktörü olarak resmen tanıtması bekleniyor. L'Equipe'in haberine göre, tarihi atamayla ilgili duyuru 28 Temmuz'da yapılacak.

54 yaşındaki teknik adam, Fransa milli takımı ile 2030 yılına kadar geçerli olacak dört yıllık bir sözleşme imzalayacak. Böylece, 14 yıl boyunca takımı yöneten Didier Deschamps'ın ardından yeni bir dönem başlayacak.

Resmi duyuru 28 Temmuz'a planlandı

Kaynağın bildirdiğine göre, Fransa Futbol Federasyonu, Zidane'ın atamasını 28 Temmuz'da kamuoyuna açıklayacak.

Yeni teknik direktörün katılımıyla özel bir basın toplantısı düzenlenmesi de planlanıyor. Ancak bunun resmi duyuruyla aynı gün yapılması zorunlu değil.

Federasyon henüz atama hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Bu nedenle anlaşmanın tüm detaylarının resmi duyurudan sonra netleşmesi bekleniyor.

Zidane'a 2030'a kadar güvenilecek

L'Equipe'e göre Zinedine Zidane ile dört yıllık bir sözleşme imzalanacak. Anlaşma 2030 yılına kadar geçerli olacak.

Bu süre, teknik adama yeni bir takım kurma, kadroda jenerasyon değişimini gerçekleştirme ve Fransa'yı bir sonraki büyük turnuvalara hazırlama imkanı tanıyacak.

Zidane, teknik direktör olarak kulüp futbolunda büyük başarılara imza atmış olsa da, milli takımda çalışmak kariyerinde yeni bir aşama olacak.

Zidane'ın ekibinde kimler olacak?

Yeni teknik heyetin oluşturulması çalışmaları ağustos ayında başlayacak. Zidane'ın daha önce birlikte çalıştığı ve güvendiği isimleri milli takıma dahil etmesi bekleniyor.

David Bettoni ve Hamidou Msaidie yardımcı antrenör olarak görev yapabilir. Fiziksel hazırlık için ise Gregory Dupont'un sorumlu olacağı belirtiliyor.

Ayrıca Fransa milli takımının eski oyuncuları Fabien Barthez ve Bernard Diomède'in de ekipte yer alması bekleniyor. Barthez'in kalecilerle çalışması, Diomède'in ise takımın sportif ve idari süreçlerinde yer alması muhtemel.

Federasyon, yeni teknik heyette kadın uzmanların sayısını da artırmayı planlıyor.

Deschamps'ın 14 yıllık dönemi sona erdi

Fransa Futbol Federasyonu, milli takımı 14 yıl boyunca yöneten Didier Deschamps'a özel bir veda hazırlıyor.

Deschamps, Fransa milli takımı ile dünya şampiyonluğu yaşayarak ülke futbol tarihinin en başarılı teknik direktörlerinden biri haline geldi.

Ancak haberde, kendisinin federasyonun veda etkinliği düzenleme teklifine henüz yanıt vermediği belirtiliyor.

Zidane'ın önünde büyük görevler var

Zinedine Zidane'ın atanması, Fransa futbolundaki en çok beklenen kararlardan biri olarak görülüyor. Şimdi taraftarlar, hangi oyunculara güveneceğini ve milli takımın oyun tarzını nasıl değiştireceğini merakla bekliyor.

28 Temmuz'daki resmi duyurunun ardından sözleşme, teknik ekip ve Zidane'ın ilk planlarına dair yeni detayların açıklanması bekleniyor.