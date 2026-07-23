Matheus Fernandes, Tottenham formasıyla çıktığı ilk maçta harika bir gole imza attı

·57·Spor
Matheus Fernandes, Tottenham formasıyla çıktığı ilk maçta harika bir gole imza attı

Tottenham, yaz transfer dönemindeki en pahalı transferi olan Matheus Fernandes için neden 85 milyon sterlin harcadığını daha ilk maçtan kanıtladı. Portekizli orta saha oyuncusu, takım formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada yüksek becerisini sergileyerek taraftarların ve uzmanların dikkatini çekti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Kulübün antrenman tesislerinde kapalı kapılar ardında MK Dons'a karşı oynanan hazırlık maçında Fernandes ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Goal.com'un haberine göre, eski West Ham oyuncusu maçın kaderini belirleyen tek golün sahibi oldu. Ceza sahası dışından attığı sert şutla rakip fileleri havalandırdı ve takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Unutulmaz bir ilk maç ve gol

Bu gol sosyal medyada hızla yayıldı. Topu kontrol ettikten sonra kaleye oldukça uzak bir mesafeden direğe çarparak ağlara giden sert bir şut çıkaran Fernandes, kaleciyi çaresiz bıraktı. Maç sonu röportajında 22 yaşındaki futbolcu, bunun kariyerindeki en güzel gol olduğunu belirtti.

"Harikaydı, değil mi? Kariyerimdeki en sevdiğim gol bu. Geçen sezon da benzer bir gol atmıştım ama bu tamamen farklı. Ceza sahası dışından daha fazla şut çekmem gerektiğini biliyorum, bunu başarabilirim," diyerek duygularını paylaştı Matheus Fernandes.

Transfer piyasasındaki rekabet ve yeni kadro

İlginç olan ise futbolcu için Manchester United'ın da devrede olmasıydı. Ancak 'Kırmızı Şeytanlar' 85 milyon sterlinlik bonservis bedelini ödemeye yanaşmayarak 70 milyon sterlin ve ek bonuslar teklif etmişti. Tottenham ise risk alarak istenen rakamı hemen ödedi. Şimdilik bu karar karşılığını veriyor gibi görünüyor.

Tottenham, geçen sezonki başarısızlığın ardından kadrosunu kökten yenilemeye başladı. Hatırlatmak gerekirse takım, geçen sezon ligi 17. sırada bitirerek zorlukla ligde kalmıştı. Roberto De Zerbi yönetimindeki kulüp, bu yaz şu oyuncuları kadrosuna kattı:

  • Jan Paul van Hecke
  • Andy Robertson
  • Martin Dúbravka
  • Marcos Senesi
  • Sandro Tonali
Bu kapsamlı transfer kampanyası, kulüp yönetiminin ciddi niyetlerini gösteriyor. Yeni sezonda Tottenham sadece puan tablosunun üst sıralarına dönmeyi değil, aynı zamanda Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanmayı da hedefliyor. Matheus Fernandes gibi yeteneklerin takıma uyum sağlaması, bu yolda şüphesiz önemli bir faktör olacak.

TottenhamMatheus FernandesTransferPremier LeagueFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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