Al-Hilal yeni bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor: Ousmane Dembele Suudi Arabistan yolunda

Suudi Arabistan'ın Al-Hilal kulübü, dünya futbolunun yıldızlarını kadrosuna katmaya devam ediyor. Riyad temsilcisi bu kez Paris Saint-Germain ve Fransa milli takımının yetenekli kanat oyuncusu Ousmane Dembele'nin transferi için ciddi adımlar atmaya başladı. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Suudi Pro Ligi'nin prestijinin daha da artması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Sacha Tavolieri'nin verdiği bilgilere göre, Al-Hilal yönetimi oyuncunun menajeriyle çoktan temasa geçti. Şu anda taraflar arasında ilk görüşmeler yürütülüyor. Suudi kulübü, Fransız yıldızı yaz transfer döneminin ana hedefi haline getirdi ve onun için büyük bir bütçe ayırmaya hazır.

Müzakere süreci ve finansal olanaklar

Haberlere göre Al-Hilal, önce oyuncunun onayını almayı, ardından Paris Saint-Germain kulübüyle resmi görüşmelere başlamayı planlıyor. Ousmane Dembele geçtiğimiz yaz Barcelona'dan Paris'e transfer olmuştu, ancak Suudi kulübünün finansal teklifinin her futbolcuyu düşündürebilecek seviyede olduğu bir gerçek.

Al-Hilal kulübünün finansal gücü boşuna konuşulmuyor. Bilgilere göre kulüp hisselerinin yüzde 70'i ünlü iş insanı Prens Al-Waleed bin Talal'a aitken, geri kalan yüzde 30'luk kısım Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından kontrol ediliyor. Böylesine devasa bir finansal destek, kulübe dünyanın en pahalı oyuncularını transfer etme imkanı tanıyor.

Ousmane Dembele hızı ve dripling yeteneğiyle tanınıyor. Al-Hilal kadrosuna katılması, takımın hücum potansiyelini önemli ölçüde artırabilir. Şu anda takımda Neymar, Aleksandar Mitrovic ve Kalidou Koulibaly gibi yıldızlar forma giyiyor. Dembele'nin katılımı, Riyad ekibini sadece Asya'da değil, dünya çapında da en güçlü kadrolardan birine dönüştürecektir.

Şimdilik Paris Saint-Germain yönetimi bu duruma ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak oyuncunun kendisi Suudi Arabistan'a gitmeye onay verirse, Paris ekibinin bonservis bedeli konusunda masaya oturması bekleniyor. Futbol dünyası, bu yaz transfer döneminde bir başka sansasyonel anlaşmaya daha tanıklık edebilir.