ABD, Çinli Moonshot şirketini fikri mülkiyet hırsızlığıyla suçlayarak yaptırım tehdidinde bulundu

ABD Hazine Bakanlığı, Çin'in yapay zeka (AI) alanındaki önde gelen girişimlerinden biri olan Moonshot şirketine karşı sert önlemler alınabileceği konusunda uyardı. Washington yönetimi, Çinli şirketi, Amerikan Anthropic laboratuvarına ait Fable modelini yasa dışı yollarla "damıtmak" (kopyalayarak eğitmek) ile suçluyor. Bu durum, iki ülke arasındaki teknolojik soğuk savaşın yeni bir aşamaya geçtiğinin göstergesi. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Açık kaynaklı yazılımlar, Amerikan fikri mülkiyetini çalmak için bir izin belgesi değildir" dedi. Bessent'e göre, Çinli firmaların endüstriyel ölçekte hırsızlık yaptığı kanıtlanırsa, bu şirketler ABD'nin kara listesine (Entity List) alınacak ve ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. TechCrunch, bu gerilimin Beyaz Saray yetkililerinin suçlamalarından kaynaklandığını yazıyor.

Model damıtma ve teknolojik hırsızlık

Model damıtma (model distillation), daha küçük ve verimli bir AI modelinin, daha büyük ve akıllı bir modelin çıktıları temel alınarak eğitilmesi yöntemidir. Bu yöntem teknoloji dünyasında optimizasyon için yaygın olarak kullanılsa da, ABD yetkilileri Moonshot'ın bunu izinsiz ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ederek gerçekleştirdiğini düşünüyor. Özellikle, Moonshot tarafından sunulan yeni Kimi K3 modelinin, Anthropic şirketinin Fable modelinin başarılarını kopyaladığından şüpheleniliyor.

Ayrıca, Beyaz Saray bilim ve teknoloji sorumlusu Michael Kratsios, Moonshot şirketini ihracat kontrollerini atlatmakla da suçladı. Edinilen bilgilere göre şirket, Tayland üzerinden NVIDIA şirketinin en gelişmiş GB300 sunucularına erişim sağladı. Oysa NVIDIA Blackwell nesline ait bu çiplerin Çinli şirketlere satılması ABD yasalarıyla yasaklanmış durumda.

Washington'daki tartışmalar ve sonuçlar

Bu kriz, ABD siyasi çevrelerinde Çin'in açık kaynaklı modellerine karşı tutumu sertleştirdi. OpenAI stratejik gelecek bölümü başkanı Dean Ball gibi uzmanlar, Amerikan teknolojik üstünlüğünü korumak ve ulusal güvenliği sağlamak için Çin'de geliştirilen açık ağırlıklı modellerin kullanımının sınırlandırılması veya tamamen yasaklanması gerektiğini vurguluyor.

Bununla birlikte, bazı bağımsız uzmanlar Moonshot şirketinin Kimi K3 modelinin kısa sürede sadece damıtma yoluyla oluşturulduğuna şüpheyle yaklaşıyor. Çünkü Fable modeli bu yılın temmuz ayında kamuoyuna sunulmuş, K3 ise kısa bir süre sonra duyurulmuştu. Eğer Çin modelleri gerçekten de Amerikan'ın en ileri teknolojileriyle rekabet edebiliyorsa, bu durum ABD'li AI laboratuvarlarının milyarlarca dolarlık yatırım gerektiren iş modellerini tehlikeye atabilir.

Şimdilik Moonshot ve ABD Hazine Bakanlığı resmi taleplere ayrıntılı yanıt vermemiş olsa da, durumun tırmanmasının küresel teknoloji pazarında yeni kısıtlamalara ve ticaret engellerine yol açması bekleniyor. AI alanındaki küresel kısıtlamalar gelecekte açık kaynaklı teknolojilere erişim imkanlarını etkileyebileceği için bu süreç oldukça önemlidir.