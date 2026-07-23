Jürgen Klopp Almanya Milli Takımı'nın başına geçmeye yakın: Anlaşmanın detayları belli oldu

·53·Spor
Jürgen Klopp Almanya Milli Takımı'nın başına geçmeye yakın: Anlaşmanın detayları belli oldu

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), milli takımın yeni teknik direktörü konusunda nihai karara vardı. Çok sayıda taraftar ve uzmanın uzun süredir beklediği hayal gerçek oluyor: Liverpool'un eski hocası Jürgen Klopp, 'Bundesmannschaft'ın dizginlerini eline almaya hazırlanıyor. Sky Sport Germany'nin haberine göre, taraflar arasındaki anlaşmanın son detayları netleştiriliyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Alman futbolundaki bu köklü değişime, Julian Nagelsmann yönetimindeki başarısız Dünya Kupası süreci neden oldu. Hatırlatmak gerekirse, Almanlar turnuvanın son 16 turunda Paraguay'a elenerek kupaya erken veda etmişti. Bu mağlubiyetin ardından Nagelsmann görevden alındı ve DFB yönetimi yeni dönemi Jürgen Klopp ile başlatmayı hedefledi.

Yeni sözleşme ve Red Bull ile anlaşma

Edinilen bilgilere göre, 59 yaşındaki teknik adamla 2030 Dünya Kupası'na kadar sürecek dört yıllık bir sözleşme imzalanması bekleniyor. DFB Başkanı Bernd Neuendorf'un bu projeyi bizzat desteklediği ve Klopp'u milli takımı yeniden ayağa kaldırmak için en uygun aday olarak gördüğü belirtiliyor.

Müzakere sürecindeki en büyük engellerden biri, Klopp'un Red Bull şirketindeki küresel futbol departmanı başkanlığı görevindeki sorumluluklarıydı. Ancak son haberlere göre, Red Bull İcra Kurulu Başkanı Oliver Mintzlaff ile karşılıklı anlaşmaya varıldı. Bu durum, DFB'yi büyük tazminat ödemelerinden kurtarıyor ve Klopp'un milli takıma geçişini kolaylaştırıyor.

Jürgen Klopp da duruma ilişkin yaptığı açıklamada, görüşmelerin olumlu sonuçlandığını doğruladı. Deneyimli teknik adam, 'Henüz hiçbir şey kesinleşmedi ancak görüşmeler devam ediyor ve her şey doğru yönde ilerliyor. Red Bull ile çok cömert bir anlaşmaya vardım, bu yüzden önümde hiçbir engel kalmadı' ifadelerini kullandı.

Resmi açıklama ne zaman bekleniyor?

Şu anda DFB denetleme kurulu ve hissedarlar arasında nihai idari konular görüşülüyor. Organizasyon resmi davetlerin gönderildiğini yalanlasa da, tüm teknik detaylar çözüldükten sonra Klopp'un tanıtımının bu hafta cuma günü Frankfurt'ta yapılması bekleniyor.

Bu atama, Alman futbolu için stratejik bir öneme sahip. Üst üste gelen başarısızlıkların ardından, Jürgen Klopp gibi karizmatik ve kazanan bir ruha sahip teknik adamın gelişiyle takımın yeniden dünya devleri arasına dönmesi bekleniyor. Klopp'un Liverpool ve Borussia Dortmund'daki başarılı kariyeri, Alman taraftarlarda büyük bir umut uyandırıyor.

Jürgen KloppAlmanyaFutbolDFBSözleşme
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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