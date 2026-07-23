Tesla yeni projelerin tarihlerini erteledi: Cybercab ve Semi üretiminde duraklama

Elon Musk yönetimindeki Tesla, en çok beklenen ürünleri olan Cybercab robotaksi, Tesla Semi kamyon ve Megapack 3 enerji depolama sistemlerinin seri üretim planlarını 2026 yılına ertelemek zorunda kaldı. Şirketin ikinci çeyrek sonuçlarına ilişkin yayınlanan raporda, bu projelerin seri üretim (volume production) tarihlerinin değiştiği belirtildi. Bu durum, şirketin net kârının düştüğü ve maliyetlerin hızla arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre Tesla, şu anda ana odağını 4680 tipi batarya hücrelerinin üretimini artırmaya çevirmiş durumda. Bu bataryalar, Cybercab ve Tesla Semi projelerinin başarısı için kritik öneme sahip. Ayrıca şirket, Optimus insansı robotuyla ilgili önceki planlarından da biraz geri adım atmış görünüyor; rapordan robotun seri üretimine ilişkin maddeler çıkarıldı.

Artan maliyetler ve finansal durum

Tesla şu anda bir elektrikli araç üreticisinden yapay zeka ve robotik şirketine dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşüm devasa yatırımlar gerektiriyor. İkinci çeyrekte şirketin sermaye harcamaları iki katından fazla artarken, net kâr geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 azalarak 1,1 milyar dolar oldu. Şirketin CFO'su Vaibhav Taneja, yıl sonuna kadar nakit akışında negatif göstergelerin devam edebileceği konusunda uyardı.

Buna rağmen Tesla, toplam gelir açısından olumlu sonuçlar gösterdi. İkinci çeyrekte gelir 28,2 milyar dolara ulaştı; bu, geçen yılki 22,5 milyar dolara kıyasla yüzde 26'lık bir artış anlamına geliyor. Gelirin büyük kısmı elektrikli araç satışlarından ve kiralamalarından elde edildi ve bu alandaki göstergeler önemli ölçüde iyileşti.

Küresel pazardaki büyüme ve beklentiler

Tesla, Nisan-Haziran ayları arasında 480 binden fazla araç teslim etti; bu, ilk çeyrekteki rakamdan 120 bin adet daha fazla. Bu büyüme temel olarak ABD dışındaki uluslararası pazarlar sayesinde gerçekleşti. Şirket raporunda, aşağıdaki ülkelerde rekor satış rakamlarına ulaşıldığı belirtiliyor:

Güney Kore ve Avustralya;

Portekiz ve Slovenya;

Tayland, Filipinler ve Tayvan;

Kolombiya ve Şili.

Tesla yönetimi, yeni ürünlerin üretim hatlarını modernize etmeye devam ediyor. Örneğin, Austin'deki (Teksas) fabrikada Cybercab prototiplerinin montajına başlandı, ancak bunların seri olarak banttan inmesi için henüz zamana ihtiyaç var. Megapack enerji depolama sistemleri ve Optimus robotlarındaki gecikmelerin nedeni açıklanmasa da analistler bunu teknolojik karmaşıklıklara ve kaynakların AI alanına yönlendirilmesine bağlıyor.

Özetle Tesla, gelecekteki ürünleri için büyük yatırımlar yapıyor ancak üretim zincirindeki sorunlar ve stratejik değişiklikler ana projelerin pazara çıkışını geciktiriyor. Özbekistanlı tüketiciler için de Tesla modellerinin yaygınlaşması ve fiyat istikrarı, doğrudan bu küresel üretim hacimlerine bağlı kalmaya devam edecek.