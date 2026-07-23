Alejandro Garnacho Chelsea'ye veda etti: Arjantinli yıldız Aston Villa yolunda

·49·Spor
Alejandro Garnacho Chelsea'ye veda etti: Arjantinli yıldız Aston Villa yolunda

Londra ekibi Chelsea'nin forveti Alejandro Garnacho takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Arjantinli yetenek, Stamford Bridge'deki hayal kırıklığıyla geçen bir sezonun ardından kariyerine Birmingham temsilcisi Aston Villa'da devam edecek. Bu transferin İngiltere Premier Lig'deki en ses getiren hamlelerden biri olması bekleniyor. Haberi Goal.com duyurdu. aktarıyor.

The Athletic'in haberine göre, Aston Villa ve Chelsea oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre 22 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk etapta bir sezon kiralık olarak forma giyecek. Sözleşmede belirli şartların gerçekleşmesi durumunda, Birmingham ekibi oyuncunun bonservisini alma zorunluluğunu da üstlendi. Bu, Unai Emery için büyük bir zafer olarak görülüyor; zira İspanyol teknik adam, Garnacho geçen yıl Manchester United'dan ayrılırken de onu kadrosunda görmek istemişti.

Emery'nin uzun vadeli planı ve sağlık kontrolleri

Unai Emery, Alejandro Garnacho'nun patlayıcı hızı ve teknik becerisinin taktiksel şablonuna mükemmel uyum sağlayacağına inanıyor. Oyuncunun Birmingham'da sağlık kontrolünden geçtiği ve transferin kalıcı hale gelmesi durumunda devreye girecek dört yıllık sözleşme şartlarını kabul ettiği belirtildi. Bu adım, Aston Villa'nın yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve yerel ligdeki rekabet öncesi hücum hattını güçlendirmesi adına büyük önem taşıyor.

Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso da bu transfere engel çıkarmadı. Garnacho, Alonso'nun transfer görüşmelerini yürütmesi için izin vermesi nedeniyle takımın sezon öncesi kampına katılmadı. Atletico Madrid altyapısından yetişen oyuncu, Londra'da beklenen etkiyi yaratamadı ve ilk 11'in değişmez ismi olmayı başaramadı.

Garnacho geçen yıl 40 milyon sterlin karşılığında Manchester United'dan transfer edilmişti ancak bu bonservis bedelinin karşılığını vermekte zorlandı. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 22 maça çıkıp 8 gol atabildi. Yine de takımın oyun tarzına tam anlamıyla adapte olamadı. Ayrılığı, Chelsea'deki kapsamlı kadro revizyonunun bir parçası; daha önce Marc Cucurella Real Madrid'e, Andrey Santos ise Manchester United'a transfer olmuştu.

Transfer pazarındaki takas dengeleri

İlginç bir şekilde, Garnacho transferi iki kulüp arasındaki özel bir takasın parçası olarak görülüyor. Chelsea kısa süre önce Aston Villa'dan Morgan Rogers'ı 117 milyon sterlin karşılığında alarak kulüp rekorunu kırmıştı. Garnacho'nun Aston Villa'ya gelişi, Rogers'ın gidişiyle hücum hattında oluşan boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Aston Villa, geçen sezon Avrupa Ligi'ni kazanarak tarihinde yeni bir sayfa açmıştı. Şimdi ise takım, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedefliyor. Garnacho'nun yanı sıra kulüp, Freiburg'dan Johan Manzambi transferini de duyurdu. Bu hareketlilik, Birmingham ekibinin gelecek sezon sadece İngiltere'de değil, Avrupa arenasında da zirveye oynama konusundaki kararlılığını gösteriyor.

ChelseaAston VillaAlejandro GarnachoTransferlerPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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