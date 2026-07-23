Mario Balotelli kariyerinden pişman değil: Asla kimseye zarar vermedim

·67·Spor
Mario Balotelli kariyerinden pişman değil: Asla kimseye zarar vermedim

İtalyan futbolunun en tartışmalı ve yetenekli isimlerinden biri olan Mario Balotelli, sansasyonel kariyeri hakkında konuşurken geçmişte yaptığı hatalardan hiçbir pişmanlık duymadığını belirtti. Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ittifaq kulübünün formasını giyen 35 yaşındaki forvet, gençliğindeki yaramazlıklarının ve saha dışındaki davranışlarının abartıldığını vurguluyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. SportMediaset'e verdiği röportajda Balotelli, vicdanının rahat olduğunu ve kariyeri boyunca kimseye kasten kötülük yapmadığını söyledi. Sporcuya göre, davranışları modern futboldaki bazı oyuncuların yaptıklarının yanında hiçbir şey. İtalyan forvet, "Bazı aptalca şeyler yaptım, genç ve enerjiktim. Ancak bu yaptıklarım için pişman değilim çünkü onlar beni olgunlaştırdı" ifadelerini kullandı.

Başarılar ve unutulmaz sonuçlar

Mario Balotelli kariyeri boyunca Inter, Manchester City, Milan ve Liverpool gibi dev takımlarda forma giydi. Başarı listesi her futbolcunun imreneceği kadar zengin. Inter formasıyla üç kez Serie A şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Manchester City ile ise Premier League ve FA Cup zaferleri yaşadı.

Kariyeri boyunca birçok kulüp değiştirmiş olsa da (Nice, Marsilya, Adana Demirspor), istatistikleri her zaman yüksek seviyede kaldı. Örneğin, Milan formasıyla 77 maçta 33 gol atmayı başardı. Balotelli, İtalya'da saf yetenek konusunda kendisinden daha iyisini görmediğini hala güvenle vurguluyor.

İtalya Milli Takımı ve Dünya Kupası özlemi

Forvet için en hassas nokta İtalya Milli Takımı ile ilgili. Balotelli, İtalya'nın Dünya Kupalarındaki son golünü atan futbolcu unvanına sahip. Bu olayın üzerinden tam 12 yıl geçti. Kendisi, bu istatistiğin ona mutluluk vermediğini, aksine ülkesinin üst üste üç Dünya Kupasını kaçırmasının onu derin bir üzüntüye boğduğunu söylüyor.

Şu anda Dubai'de yaşayan futbolcu, Al Ittifaq projesinden memnun olduğunu ve antrenmanlara olan tutkusu sönene kadar futbol oynamaya devam edeceğini belirtti. Ona göre, gençlik hataları onu bugün daha güçlü bir karakter haline getirdi.

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Mario BalotelliİtalyaInterManchester CityFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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