Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra modelinden daha ilgi çekici kamera ve kompakt ekran

·41·Teknoloji
Samsung Galaxy S27 Pro: Ultra modelinden daha ilgi çekici kamera ve kompakt ekran

Samsung'un yaklaşan Galaxy S27 Pro akıllı telefonu hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bilgilere göre, cihaz 5000 mAh kapasiteli bir pil ve 6,5 inçlik bir ekranla donatılacak. Bu da onu Galaxy S27 Ultra modelinden önemli ölçüde daha kompakt hale getirecek. Daha küçük ekranın günlük kullanımda daha az enerji tüketmesi sayesinde, Pro versiyonu pil ömrü açısından Ultra ile eşitlenebilir veya hatta onu geçebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Her iki akıllı telefonun da Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro yonga seti ile donatılması bekleniyor. Bu da cihazların performans ve enerji verimliliği seviyelerinin aynı olacağı anlamına geliyor. Samsung, yeni nesilde odağını sadece güce değil, yazılım ve donanım uyumuna da yönlendiriyor.

Kamera konusunda Galaxy S27 Pro beklenmedik bir avantaja sahip olabilir. Söylentilere göre, Ultra modelindeki gibi ana ve ultra geniş açılı sensörleri alacak, ancak buna ek olarak 3,5 kat optik yakınlaştırmaya sahip 50 megapiksellik bir telefoto lens ile donatılacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Ultra modelinin 10 megapiksellik 3x telefoto lensten vazgeçip, 200 megapiksellik ana kameradan kırpma (cropping) teknolojisine güveneceği belirtiliyor.

Böylece, Samsung Galaxy S27 Pro çoğu kullanıcı için Ultra modeline göre daha pratik ve ilgi çekici bir seçim haline gelebilir. Ultra serisi en güçlü amiral gemisi olarak kalsa da, Pro versiyonun kompaktlığı ve gelişmiş telefoto lensi ile pazarda özel bir yer edinmesi bekleniyor.

SamsungGalaxy S27 ProAkıllı TelefonSnapdragonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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