Çin'de mini helikopter düştü: iki turist yaralandı

Çin'in Qinghai eyaletindeki bir turistik bölgede Harbin XLI tipi bir mini helikopter düştü. Kaza, alçak irtifada gerçekleştirilen uçuş sırasında meydana geldi.

İlk bilgilere göre hava aracı, yakınlarda uçan başka bir hava aracının oluşturduğu güçlü hava akımı girdabına kapıldı. Sonuç olarak pilot kontrolü kaybetti ve mini helikopter yere çakıldı.

Olay sonucunda yerde bulunan iki turist çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralılara derhal tıbbi müdahalede bulunuldu.

Şu anda olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup kazanın kesin nedenleri araştırılmaktadır.