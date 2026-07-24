Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyor

·31·Teknoloji
Çin uzayda devrim niteliğinde bir yörünge oluşturdu: Shijian-31 tüm jeostatik kuşağı izliyor

Çin, uzay araştırmaları alanında daha önce görülmemiş stratejik bir adım attı. 16 Haziran'da fırlatılan Shijian-31 deneysel uydusu, oldukça sıra dışı bir yörüngeye yerleştirildi. Integrity ISR ve ComSpOC analitik şirketlerinin verilerine göre, bu cihaz Dünya yüzeyinden yaklaşık 35 786 km yükseklikte bulunan tüm jeostatik kuşağı tutarlı bir şekilde izleme yeteneği kazandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Jeostatik kuşak, iletişim, televizyon yayıncılığı ve meteorolojik gözlem uydularının büyük kısmının faaliyet gösterdiği yer olduğu için insanlık adına son derece kritik bir bölgedir. Shijian-31, klasik "Molniya" yörüngesinin değiştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor. Genellikle bu tür bir yörünge kuzey enlemlerinde iletişim sağlamak için kullanılırken, Çin aracı bunun mekaniğini ekvator üzerinde uzun süreli gözlem yapmaya uyarlamış durumda.

Sıra dışı yörünge mekaniği ve yetenekleri

Yeni uydunun temel özelliği, dönüş periyodunda ortaya çıkıyor. Geleneksel 12 saatlik döngü yerine, Shijian-31 her tam dönüşünü 12,5 saatte tamamlıyor. Bu durum, cihazın her yeni geçişte gözlem noktasını boylam olarak 15,7 derece kaydırmasına neden oluyor. Sonuç olarak uydu, yaklaşık 23 gün içinde Dünya çevresindeki tüm jeostatik kuşağı tamamen taramış oluyor.

Cihaz, yörüngesinin en yüksek noktasında (apoge) Dünya'dan 39 900 km mesafeye kadar uzaklaşıyor. Bu, jeostatik yörüngeden birkaç bin kilometre daha yüksek olup, tüm bölgeyi adeta "yukarıdan" rahat bir açıyla kontrol etme imkanı sağlıyor. Uzmanlar, bu yaklaşımı yörünge mekaniği alanında son derece kurnaz ve etkili bir çözüm olarak değerlendiriyor.

Stratejik önem ve gizlilik

Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumu (CASC), resmi açıklamasında Shijian-31'in sadece "uzay ortamını araştırmak" amacıyla tasarlandığını belirtti. Ancak, bu serideki önceki araçlar uzayda yakıt ikmali ve yörünge durumunu izleme gibi karmaşık askeri-teknik görevleri yerine getirmek için kullanılmıştı. CASC, henüz yeni aracın herhangi bir fotoğrafını yayınlamadı.

Analistlere göre, Shijian-31'i Dünya'dan izlemek de oldukça zor bir görev. Minimum 2000 km'lik yüksekliği, birçok uzaktan algılama uydusundan çok daha yukarıda. Ayrıca, jeostatik yörüngedeki diğer denetleyici araçlardan da binlerce kilometre uzakta hareket ediyor, bu da onu neredeyse görünmez kılıyor.

Uzmanların vardığı sonuca göre, Çin'in bu teknolojisi uzaydaki faaliyetleri sürekli kontrol altında tutmaya yönelik artan bir ilginin göstergesi. Gerektiğinde Shijian-31, minimum yakıt tüketimiyle yörünge rotasını değiştirerek doğrudan jeostatik kuşağın içine girebilir ve oradaki herhangi bir nesneyle yakın mesafeden etkileşime geçebilir.

ÇinUzayUyduShijian-31Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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