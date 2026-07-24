Sigorta teknolojileri pazarında yeni rekor: Corgi girişimi 4 milyar dolar değerlemeye ulaştı

Yapay zeka tabanlı sigorta hizmetleri sunan Corgi girişimi, teknoloji dünyasında büyük ses getiriyor. Sadece sekiz hafta içinde şirket değerini ikiye katlayarak yatırımcılardan yeni sermaye çekmeyi başardı. Forbes verilerine göre, yeni finansman turunun ardından girişimin toplam piyasa değeri 4 milyar dolara ulaştı. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

Corgi'nin büyüme hızı, mevcut yapay zeka patlaması döneminde bile uzmanları şaşırtmaya devam ediyor. Y Combinator hızlandırıcısı mezunu olan bu proje, yılın ocak ayında 108 milyon dolar yatırım almıştı. Mayıs ayı sonunda 2,6 milyar dolar değer biçilen şirket, iki ay geçmeden bu rakamı rekor seviyeye taşıdı. Böylesine hızlı bir sermayeleşme, modern teknoloji girişimleri tarihinde nadir görülen bir durumdur.

Gelir artışı ve yatırımcı güveni

Şirket değerindeki bu sıçramanın temelinde finansal sonuçlar yatıyor. Yedi ay önce Corgi kurucuları, yıllık gelirlerinin 40 milyon dolara ulaştığını açıklamıştı. Ancak son verilere göre girişim, yıl sonuna kadar yıllık cirosunu 450 milyon dolara çıkarmayı hedefliyor. Bu büyüme hızı, TCV ve Kindred Ventures gibi büyük risk sermayesi fonlarını projeye ciddi yatırımlar yapmaya teşvik ediyor.

Corgi girişimi, temel olarak girişimler ve teknoloji şirketleri için sigorta hizmetleri sunmaktadır. Başlıca faaliyet alanları şunlardır:

Genel sorumluluk sigortası;

Teknolojik olaylar ve siber güvenlik ile ilgili sigorta;

Personel yönetiminde yasal sorumluluk;

Girişimciler için kira ve araç sigortası.

Girişimin en büyük avantajı, yapay zeka algoritmalarını kullanmasında yatmaktadır. ChatGPT ve diğer modern teknolojiler gibi, Corgi sistemi de müşterilere birkaç dakika içinde sigorta primlerini hesaplamakta ve ödeme süreçlerini maksimum düzeyde hızlandırmaktadır. Bu durum, geleneksel sigorta şirketlerindeki bürokrasiyi ve uzun bekleme sürelerini ortadan kaldırmaktadır.

Riskler ve özgün iş modeli

Corgi'nin faaliyetleri, "Risk Retention Group" (RRG) olarak adlandırılan özel bir yapıya dayanmaktadır. Bu model, aynı sektördeki şirketlerin kaynaklarını birleştirerek kolektif bir sigorta fonu oluşturması anlamına gelir. Bu tür yapılar, geleneksel sigorta şirketleri kadar katı devlet denetimine tabi değildir, bu da onlara esneklik sağlar ancak belirli riskleri de beraberinde getirir.

RRG modelinin temel riski, sigorta olaylarının çok sık yaşanması ve fonun yetersiz kalması durumunda devlet garantili bir yardımın olmamasıdır. Böyle bir durumda üye şirketlerin zararı kendi ceplerinden karşılamaları gerekecektir. Buna rağmen Corgi, yapay zeka analizleri sayesinde riskleri doğru bir şekilde hesaplayabileceğine inanıyor.

Sigorta hizmetlerinin dijitalleştirilmesi ve yapay zekanın entegrasyonu konusu giderek daha önemli hale gelmektedir. Corgi gibi girişimlerin başarısı, yerel sigorta pazarı oyuncuları için de yeni teknolojik standartlar belirleyebilir. Şirket şu an için ağırlıklı olarak Batı pazarlarında faaliyet gösterse de, büyüme stratejisi dünya genelinde sigorta sektörünü dönüştürme potansiyeline sahiptir.