Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardı

Avrupa futbolunda transfer pazarı kızışıyor. Almanya'nın RB Leipzig kulübünün kanat oyuncusu Yann Diomande için kıtanın en prestijli takımları devreye girdi. Bild gazetesinin haberine göre, Arsenal, Manchester City ve Real Madrid, futbolcu için Liverpool'un teklif ettiği 100 milyon avroluk bonservis bedelini ödemeye hazır olduklarını bildirdi. Bu gelişmeyi Goal.com aktarıyor.

Başlangıçta Liverpool bu transfer yarışında öndeydi, ancak Merseyside ekibinin 100 milyon avroluk resmi teklifi Bundesliga temsilcisi tarafından reddedildi. Buna rağmen, Diomande'nin yeteneği ve parlak geleceği diğer devleri de harekete geçirdi. Şu anda Fildişi Sahilli kanat oyuncusu için verilen mücadele gerçek bir transfer savaşına dönüştü.

Kulüplerin planları ve hedefleri

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Leandro Trossard'ın ayrılışından sonra hücum hattını güçlendirmeyi hedefliyor ve Diomande'yi ana aday olarak görüyor. Manchester City ve Real Madrid ise futbolcuyu neslinin en nadir yeteneklerinden biri olarak değerlendirerek durumunu yakından takip ediyor. Her iki kulüp de finansal açıdan RB Leipzig'in taleplerini karşılayabilecek güçte.

Ancak futbolcunun kendi tercihi Paris Saint-Germain (PSG) yönünde. Goal.com'un haberine göre Yann Diomande, Fransa şampiyonu ile 2031 yılına kadar sürecek kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Yine de PSG'nin Alman kulübüne henüz resmi bir teklif sunmamış olması transferin tamamlanmasını geciktiriyor.

Yakın zamanda New York'ta düzenlenen Dünya Kupası finali sırasında Red Bull yöneticisi Oliver Mintzlaff ile PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin bir araya geldiği iddia ediliyor. İki yöneticinin, kanat oyuncusunun geleceği hakkında ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği tahmin ediliyor. RB Leipzig yıldızını tutmanın zor olduğunun farkında ancak bonservis bedelini daha da artırmayı hedefliyor.

Fiyat ve transfer şartları

RB Leipzig yönetimi oyuncusuna en az 120 milyon avro değer biçiyor. Ayrıca Alman ekibi, transfer sözleşmesine futbolcuyu bir yıl daha kiralık tutma maddesi eklemek istiyor. Ancak PSG teknik direktörü Luis Enrique buna kesinlikle karşı. İspanyol çalıştırıcı, Diomande'yi gelecek sezondan itibaren kadrosunda görmek ve hücum potansiyelini hemen artırmak istiyor.

Şimdilik durum belirsizliğini koruyor. Eğer PSG resmi adımı atmakta gecikirse, İngiltere Premier Lig kulüpleri veya Real Madrid bu durumdan yararlanarak transferi kendi lehine sonuçlandırabilir. Yann Diomande ise büyük ihtimalle kariyerine Avrupa'nın beş büyük liginden birinde devam edecek.