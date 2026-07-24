Avustralya'nın en umut verici girişimleri belirleniyor: TechCrunch ve Stripe iş birliği

Dünyanın en etkili teknoloji yayınlarından biri olan TechCrunch, ünlü Startup Battlefield yarışmasını Avustralya'ya getiriyor. Stripe ile iş birliği içinde düzenlenen bu etkinlik, ülkenin en yetenekli ve umut verici yeni projelerini keşfetmeyi amaçlıyor. 19 Ağustos'ta Sidney'de gerçekleşecek Stripe Tour kapsamında sekiz finalist girişim; yatırımcılar, gazeteciler ve geniş teknoloji topluluğu önünde fikirlerini savunacak. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Startup Battlefield yarışması, küresel ölçekte girişimler için en prestijli platformlardan biri olarak kabul ediliyor. Bugüne kadar bu yarışma; Dropbox, Cloudflare, Discord ve Trello gibi bugün milyarlarca dolar değerinde olan 1700'den fazla şirketin sıçrama tahtası oldu. Bu projeler toplamda 32 milyar dolar yatırım alırken, bunların 250'si büyük şirketler tarafından satın alındı.

Birincilik mücadelesi ve ana ödüller

Yarışmanın galibi sadece para ödülü değil, aynı zamanda küresel pazara açılmak için eşsiz bir fırsat elde edecek. Birinci olan girişim, 15.000 dolar değerinde Stripe ödeme kredisinin yanı sıra 2026'da San Francisco'da düzenlenecek prestijli TechCrunch Disrupt konferansına katılım hakkı kazanacak. İkinci ve üçüncü olanlar ise sırasıyla 5.000 ve 2.000 dolarlık Stripe kredisi alacaklar.

TechCrunch Disrupt 2026 kapsamındaki Startup Battlefield 200 listesine girmek, herhangi bir girişim için küresel pazara açılmanın en kısa yoludur. Önceki yarışmanın galibi olan HealthMatch projesinin şu anda 25 milyon doların üzerinde değerlenmesi ve dünya çapında milyonlarca hastaya hizmet vermesi, bu platformun etkinliğini kanıtlıyor.

Jüri üyeleri: Deneyim ve analizin uyumu

Proje başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biri jüri heyetidir. Bu yılki yarışmada Avustralya girişim ekosisteminin en önde gelen temsilcileri jüri üyeliği yapacak. Bunlar arasında, iş dünyasını küresel ölçekte genişletme ve modern ticaretin ödeme altyapısı konusunda büyük deneyime sahip olan Stripe temsilcisi Jasmine Liew yer alıyor.

Ayrıca jüri heyetinde girişim ortağı ve aktif melek yatırımcı Brendan Hill ile deneyimli girişimci Jarron Aizen de bulunuyor. Hill projelere yatırımcı gözüyle bakarken, Aizen girişim kurma yolundaki zorlukları kendi deneyimlerinden yola çıkarak değerlendirecek ve en karmaşık soruları yöneltecek. Bu da sadece en güçlü ve hayatta kalabileceğini kanıtlayan projelerin seçilmesini sağlıyor.

Bu etkinlik sadece katılımcılar için değil, tüm bölgenin teknoloji sektörü için önemli bir gelişmedir. Özbekistanlı girişim kurucuları ve yatırımcıları için de bu tür uluslararası formatları takip etmek, küresel standartları öğrenmek ve gelecekte bu tür platformlarda yer almak için deneyim kazanmak büyük önem taşıyor.