Mobileye kurucusu Amnon Shashua yaklaşık 30 yıllık yönetimden sonra istifa ediyor

Otonom sürüş teknolojileri alanında dünya liderlerinden biri olan İsrailli Mobileye şirketinin yönetiminde büyük değişiklikler yaşanıyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su Amnon Shashua, yaklaşık otuz yıllık görev süresinin ardından istifa edeceğini duyurdu. Bu karar, şirketin yeni bir gelişim aşamasına, yani robotaksi ve insansı robotlar pazarına aktif olarak girdiği bir dönemde alındı. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Şirket tarafından yayınlanan resmi belgelere göre Shashua, yeni bir lider bulunana kadar görevine devam edecek. Mobileye'ın hikayesi, Amnon Shashua'nın Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki bilimsel araştırmalarına dayanan bilgisayarlı görü çipleriyle başlamıştı. Bugün bu marka, otomotiv güvenliği ve sürücü destek sistemleri için çip tedarik eden en büyük küresel oyuncu haline geldi.

Intel ile iş birliği ve tarihi halka arz

Mobileye, İsrail ekonomisi tarihindeki en büyük halka arzı (IPO) gerçekleştiren şirket olarak da tanınıyor. 2017 yılında Intel , şirketi 15,3 milyar dolara satın almıştı. 2022 yılında Mobileye bağımsız bir halka açık şirket olarak borsaya geri dönse de, Intel hala en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.

Shashua'nın liderliğinde Mobileye, sadece bir çip tedarikçisinden tam otonom sürüş sistemleri geliştiren bir deve dönüştü. Şirket şu anda Volkswagen ve onun yan kuruluşu olan MOIA ile iş birliği yaparak kendi kendine sürüş sistemleri sağlıyor. Bu durum, şirketin sadece donanım değil, aynı zamanda karmaşık yazılım çözümleri alanında da lider olduğunu gösteriyor.

Mobileye 3.0: Gelecek stratejisi

Bu yılın Ocak ayında Mobileye, Shashua'ya ait olan Mentee Robotics girişimini 900 milyon dolara satın aldı. Yönetici bu anlaşmayı "Mobileye 3.0" olarak adlandırdı. Bu aşama, şirketin ana odağını robotik ve otomobiller için AI teknolojilerine kaydırdığı anlamına geliyor. Şirketin planları oldukça iddialı olup şunları içeriyor:

2027 yılında ABD şehirlerinden birinde kişisel robotaksi hizmetini başlatmak;

İnsansı (humanoid) robotları endüstriyel ve ev hizmetlerine uyarlamak;

Otonom sürüş sistemlerini küresel ölçekte yaygınlaştırmak.

Ixbt.com'un verilerine göre Mobileye gelecekte sadece otomotiv sektörüyle sınırlı kalmak istemiyor. Amnon Shashua'nın istifası şirket için bir dönemin sonu olsa da, bıraktığı miras ve yeni stratejinin Mobileye markasını teknoloji dünyasında daha yüksek zirvelere taşıması bekleniyor. Yeni liderin önünde ise bu dev projeleri hayata geçirmek ve yatırımcı güvenini korumak gibi sorumluluk gerektiren bir görev duruyor.