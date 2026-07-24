Airbus dünyanın en uzun menzilli uçağı A350-1000ULR'yi test ediyor

Havacılık dünyasında devrim niteliğinde bir gelişme yaşanıyor: Airbus, en yeni ve benzersiz tasarımı olan ultra uzun menzilli Airbus A350-1000ULR uçağının uçuş testlerine başladı. Bu hava aracının, dünyanın iki ucunu doğrudan birbirine bağlayabilen tek yolcu uçağı olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Avustralyalı havayolu şirketi Qantas tarafından geliştirilen Project Sunrise projesi kapsamında yaratılan bu uçak, ilk test uçuşunu Toulouse'dan Melbourne'e gerçekleştiriyor. Yaklaşık 17 bin kilometreye denk gelen bu mesafe, sivil havacılık tarihindeki en önemli aşamalardan biri olup, Airbus mühendisleri uçuş sırasında tüm sistemlerin ultra uzun mesafedeki dayanıklılığını test ediyorlar.

Project Sunrise: Rekor seviyede uçuşlar

ixbt.com verilerine göre, test edilen F-WULR kuyruk numaralı uçak halihazırda 13 bin kilometreden fazla mesafe kat etti. Bu modelin temel özelliği yakıt sistemindeki değişikliklerdir. Mühendisler uçağa ek bir merkezi yakıt tankı yerleştirdiler, bu da uçağın durmaksızın yarım dünyayı uçarak geçmesini sağlıyor.

Böylesine devasa bir mesafeyi kat etmek için uçağın toplam ağırlığı ve yolcu kapasitesi yeniden gözden geçirildi. Airbus A350-1000ULR modeli sadece 238 yolcu için tasarlanmış olup, bu sayı normal A350 modellerine göre oldukça azdır. Ancak bu değişiklik, kabinde her yolcu için maksimum konfor ve geniş bir alan yaratılmasına hizmet ediyor.

Qantas havayolu şirketi bu tip uçaklardan 12 adet sipariş verdi. Plana göre, Vega adı verilen ilk seri üretim uçak 2027 yılının Nisan ayında hizmete girecek. Ardından, dünyanın en uzun düzenli uçuşları olan Sidney-Londra ve Sidney-New York rotalarının açılması bekleniyor.

Havacılık tarihinde yeni bir sayfa

Bu uçuşların süresi 20 saati aşacak. Günümüzde Uzbekistan Airways de filosunu modern Airbus A350 ve Boeing 787 Dreamliner gibi uzun menzilli uçaklarla zenginleştirirken, dünya havacılığındaki bu teknolojik sıçrama gelecekte kıtalararası ulaşımı daha da kolaylaştıracak.

Yeni Airbus A350-1000ULR sadece mesafe değil, aynı zamanda çevresel verimlilik açısından da öne çıkıyor. Modern motorlar ve hafif kompozit malzemeler yakıt tüketimini azaltmaya yardımcı oluyor, bu da ultra uzun menzilli uçuşları ekonomik açıdan kârlı kılıyor.

Özetle, Project Sunrise projesinin başarısı, yolcular için zaman tasarrufu ve aktarmasız bir şekilde hedefe ulaşma imkânı sağlayacak. Bu durumun uluslararası turizm ve iş ilişkilerinin gelişiminde yeni bir dönem başlatacağı şüphesizdir.