Patreon, çalışanlarının yüzde 20'sini işten çıkaracağını duyurdu

İçerik üreticileri için popüler bir platform olan Patreon, faaliyetlerini optimize etmek ve pazar değişikliklerine uyum sağlamak amacıyla iş gücünün yüzde 20'sini azaltıyor. Şirketin CEO'su Jack Conte tarafından duyurulan bu karar sonucunda 93 çalışan işini kaybedecek. Bu, platformun son yıllardaki en büyük işten çıkarma kararı olarak kayıtlara geçti. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor.

Jack Conte, çalışanlara gönderdiği resmi mektupta, Patreon'un ana iş kolunda istikrarlı olduğunu ancak teknoloji pazarındaki hızlı değişimlerin maliyet yapısını yeniden gözden geçirmeyi gerektirdiğini belirtti. Conte'ye göre bu "acı verici" karar, şirketin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için atılmış zorunlu bir adımdır. Bu süreç, şirket yapısını daha yalın hale getirmeyi ve temel önceliklere odaklanmayı hedefliyor.

Yapay zekanın etkisi ve insan faktörü

İşten çıkarmalarla ilgili haberde Jack Conte, yapay zeka (AI) teknolojilerinin sektördeki rolüne de değindi. AI'nın teknoloji dünyasını kökten değiştirdiğini ancak Patreon'un çalışanlarını robotlarla değiştirme niyetinde olmadığını vurguladı. Şirket lideri, "Bu değişiklikleri AI'nın insan yerini alabileceğine inandığımız için yapmıyoruz" dedi.

Patreon'un stratejisi, insan yaratıcılığı ve karşılıklı etkileşim değerlerine dayanmaktadır. Conte, yeni teknolojik araçlar ne kadar gelişirse gelişsin, bunların insan becerisinin, eleştirel düşüncenin ve duygusal bağın yerini alamayacağını ifade etti. Yine de AI'nın iş süreçlerini, ürün geliştirmeyi ve iletişim yöntemlerini değiştirmesi nedeniyle şirket, operasyonel sistemini güncellemek zorunda kaldı.

İşten çıkarılan çalışanları desteklemek amacıyla Patreon, onlara en az 16 haftalık maaş tutarında tazminat ödemeyi taahhüt ediyor. Ayrıca çalışanlara, çalıştıkları her yıl için bir haftalık ek ödeme, yıl sonuna kadar sağlık sigortası ve yeni bir dizüstü bilgisayar satın almaları için 1500 dolar tutarında bir ödenek sağlanacak.

Telif haklarını koruma önlemleri

Patreon son zamanlarda içerik üreticilerinin haklarını koruma konusunda da aktif adımlar atıyor. Özellikle geçen hafta şirket, Cloudflare ile iş birliği yaparak yapay zeka botlarını engelleme sistemini başlattığını duyurdu. Bu önlem, AI modellerini eğitmek için içerik üreticilerinin çalışmalarının izinsiz "kazınmasını" (veri toplama) engellemeyi amaçlıyor.

Hatırlatmak gerekirse, bu Patreon için ilk vaka değil. 2022 yılında da platform, çalışanlarının yüzde 17'sini işten çıkarmış ve Berlin ile Dublin'deki ofislerini kapatmak zorunda kalmıştı. Mevcut işten çıkarmalar, teknoloji dünyasındaki genel eğilimin bir parçası olup, birçok IT devi ekonomik verimliliği artırmak amacıyla benzer yollara başvurmaktadır.