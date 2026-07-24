Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yok

Londra kulübü Tottenham, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yeni Zelanda ve Avustralya'da gerçekleştirilecek turne için kadrosunu açıkladı. Roberto De Zerbi yönetimindeki takımda önemli eksikler bulunuyor: sakatlıkları devam eden Dejan Kulusevski ve Mohammed Kudus kafilede yer almadı. Bu gelişmeyi Goal.com duyurdu. haber veriyor.

İsveçli kanat oyuncusu Dejan Kulusevski'nin durumu kulüp yönetiminde büyük endişe yaratıyor. Futbolcu, Tottenham'ın 2025 Mayıs ayında Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazandığı final maçından hemen önce dizinden ciddi bir sakatlık yaşamıştı. O günden bu yana, yani yaklaşık 14 aydır resmi maçlarda forma giyemedi. Şu anda kulübün antrenman tesislerinde bile görünmemesi, iyileşme sürecinin beklenenden çok daha zor geçtiğini gösteriyor.

Mohammed Kudus ise Ocak ayında Sunderland'e karşı oynanan maçta uyluk kaslarından sakatlanmıştı. Futbolcu son günlerde kulübün spor salonunda bireysel antrenmanlara başlamış olsa da, teknik heyet onu uzun uçak yolculukları ve yoğun maç temposuyla riske atmama kararı aldı. Kudus, iyileşme sürecine Londra'da devam edecek.

Yeni transferler ve kadrodaki değişiklikler

Sakatlık sorunlarına rağmen Roberto De Zerbi, okyanus ötesine 35 futbolcu götürüyor. Turne boyunca taraftarlar takımın yeni üyelerini sahada görme fırsatı bulacak. Özellikle yaz transfer döneminde toplam 185 milyon sterlin karşılığında kadroya katılan Sandro Tonali ve Mateus Fernandes kafilede yer alıyor.

Ayrıca kulübün yeni transferleri Andy Robertson, Jan Paul van Hecke ve kaleci Martin Dubravka da Tottenham formasıyla ilk kez uluslararası bir turneye katılıyor. Ancak Arjantin milli takımıyla Dünya Kupası finaline kadar yükselen Marcos Senesi, ek izin nedeniyle kadroda bulunmuyor. Kaleci Guglielmo Vicario ise antrenmanlarda yaşadığı küçük bir sakatlık nedeniyle Londra'da kaldı.

Tottenham'ın bu turne kapsamında Auckland ve Sidney'de üç hazırlık maçı yapması planlanıyor. Takım daha önce MK Dons'u 1-0 mağlup ederek ilk hazırlık aşamasını tamamlamıştı. Wilson Odobert ve Xavi Simons gibi genç yetenekler de sakatlıkları nedeniyle kafileden çıkarılan oyuncular listesine eklendi.

Kulübün teknik ekibi için Kulusevski'nin uzun süreli yokluğu en büyük sorun olmaya devam ediyor. Bir zamanlar takım hücumunun temel direği olan kanat oyuncusunun sahalara ne zaman döneceği hala belirsiz. Bu durum, Tottenham'ı transfer pazarında hücum hattını güçlendirmek için yeni arayışlara girmeye zorlayabilir.