AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttı

·38·Teknoloji
AMD, NVIDIA hakimiyetine son vermek için Helios sistemini tanıttı

Yarı iletkenler alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan AMD, büyük yapay zeka (AI) laboratuvarları ve veri merkezleri için tasarlanmış Helios adlı yeni raf tipi sistemini duyurdu. San Francisco'da düzenlenen Advancing AI konferansında tanıtılan bu cihaz, doğrudan NVIDIA'nın pazardaki hakimiyetine darbe vurmayı hedefliyor. Bu haberi Techcrunch.com bildiriyor. aktarıyor.

AMD CEO'su Lisa Su'ya göre Helios, şu anda teknoloji endüstrisindeki en yüksek performansa sahip AI sistemidir. Bu cihaz, dünyanın en karmaşık ve zorlu yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için özel olarak geliştirilmiştir. Sistem, çok sayıda işlemciyi tek ve son derece güçlü bir blokta birleştirir; bu, gigawatt ölçeğinde hesaplama gücü gerektiren projeler için hayati önem taşır.

Rekabet ve stratejik ortaklık

Şu ana kadar bu pazarda NVIDIA, Vera Rubin ve Grace Blackwell sistemleriyle mutlak bir liderliğe sahipti. Ancak The Register'ın haberine göre, Helios sisteminin performans göstergeleri bir dizi parametrede Vera Rubin sistemini geride bırakıyor. Bu durum, AMD için AI altyapısı pazarında yeni kapılar açıyor.

Yeni sisteme olan ilgi şimdiden oldukça yüksek. AMD; OpenAI, Meta, Oracle ve Anthropic gibi teknoloji devleriyle şimdiden iş birliği kurmuş durumda. Özellikle Microsoft CEO'su Satya Nadella, şirketin Azure bulut altyapısını Helios sistemleriyle genişleteceğini duyurdu. Anthropic ise AMD ile iki gigawatt'a kadar GPU konuşlandırmak üzere stratejik bir ortaklık ilan etti.

Gelecek tahminleri ve yeni çipler

Konferans sırasında AMD sadece Helios ile sınırlı kalmadı. Şirket, veri merkezleri ve yüksek hesaplama yükleri için tasarlanan yeni Venice-X CPU'sunu da tanıttı. Bu yeni çipin 2027 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Lisa Su, AI çip pazarının geleceği hakkında konuşurken, 2030 yılına kadar bu sektörün pazar hacminin 1,4 trilyon dolara ulaşacağını vurguladı.

AMD yöneticisine göre, ajan tabanlı yapay zeka (agentic AI) döneminin başlaması, hesaplama gücüne olan talebi keskin bir şekilde artıracak. Bu tür sistemler, sorunları çözmek için onlarca aşamalı mantıksal süreç yürütür ve veritabanlarına sürekli erişim sağlar. Bu da binlerce güçlü GPU cihazına ihtiyaç duyulması anlamına geliyor. On yılın sonuna gelindiğinde, AI hızlandırıcıları pazarının bugünkü toplam yarı iletken pazarının hacmine ulaşması bekleniyor.

AMDNVIDIAHeliosYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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