Arjantin milli takımının efsanesi Lionel Messi, kariyerinin son aşamasına yaklaşırken, takımdaki rolü ve geleceği hakkında yeni tahminler ortaya çıkıyor. Sekiz kez «Altın Top» sahibi olan yıldızın, artık sahada sadece ana yıldız değil, aynı zamanda genç yetenekler için manevi ve teknik bir mentor, yani kendine has bir «Usta Yoda» rolünü üstlenmesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Güney Amerikalı saygın futbol uzmanı Tim Vickery'ye göre, Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı aldığı mağlubiyet, takımda ciddi değişikliklerin zamanının geldiğini gösterdi. Goal.com'un haberine göre Messi, fiziksel durumu nedeniyle üst düzey rakiplere karşı tam presle oynamakta zorlanıyor, bu da takım şemasındaki rolünün yeniden gözden geçirilmesini gerektiriyor.

Nico Paz — yeni «Luke Skywalker»

Uzmanlar, Messi'nin halefi olarak şu anda İtalya'nın Como kulübünde parlayan genç yıldız Nico Paz'ı işaret ediyor. Tim Vickery, Yıldız Savaşları filmindeki karakterlere atıfta bulunarak Messi'yi «Usta Yoda», Paz'ı ise öğrencisi «Luke Skywalker» olarak adlandırdı. Bu dinamik, önümüzdeki yıllarda Arjantin milli takımının ana çekirdeğini oluşturabilir.

Real Madrid altyapısından yetişen 21 yaşındaki Nico Paz, geçen dünya şampiyonasında sadece 71 dakika süre alabildi. Bunun temel nedeni olarak oyun tarzının Messi'ninkine çok benzemesi gösteriliyor. Her iki futbolcu da topu ayağında tutmayı ve yaratıcı hücumlar organize etmeyi seviyor, bu da aynı anda sahada olmalarını zorlaştırıyor.

Buna rağmen uzmanlar, Messi'nin 2028 Copa América turnuvasına kadar milli takımda kalacağını tahmin ediyor. Temel görevi, Nico Paz gibi genç futbolcuları büyük baskı altında oynamaya hazırlamak ve zengin tecrübesini onlara aktarmak olacak. Bu durum, takımın yeni nesle sorunsuz bir geçiş yapmasını sağlayacak.

Lionel Messi'nin 2030 Dünya Kupası sırasında 43 yaşında olacağı göz önüne alındığında, bir oyuncu olarak bir sonraki turnuvada yer alması şüpheli. Ancak soyunma odasındaki nüfuzu ve gençler için örnek teşkil etmesi, Arjantin futbolu için paha biçilemez bir öneme sahip. Milli takım teknik heyeti de efsanevi hücum oyuncusunu mümkün olduğunca uzun süre takım ortamında tutmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, Arjantin futbolunun yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu söyleyebiliriz. Lionel Messi, yüksek yeteneğiyle genç yetenekleri yetiştirmeye devam ederse, «Albiceleste»nin gelecekte de dünya futbolunun zirvesinde kalacağı şüphesizdir. Nico Paz ise bu yolda efsanenin en layık halefi olmaya adaydır.