Nintendo Switch 2 Avrupa için değişiyor: Konsol değiştirilebilir pile sahip olacak

Nintendo şirketi, Avrupa pazarı için Switch 2 konsolunun modifiye edilmiş bir versiyonunu hazırlıyor. Bu yenilik, kullanıcılara servis merkezine başvurmadan aküyü bağımsız olarak değiştirme imkanı tanıyacak. Bu karar, Şubat 2027'de yürürlüğe girecek ve taşınabilir elektronik üreticilerinden pili kolayca değiştirilebilir hale getirmelerini talep eden Avrupa Birliği'nin yeni yönetmeliğiyle bağlantılı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Mevcut Switch 2 prototiplerinde akü değiştirmek, cihazın kısmen sökülmesini gerektiriyor ve özel ekipman olmadan "ev ortamında" tamir için tasarlanmamış. Avrupa kuralları ise bu yaklaşımı değiştirmeyi hedefliyor: cihazlar, pili herhangi bir özel alet olmadan çıkarıp takmaya olanak tanıyacak şekilde tasarlanmalı. Nintendo, oyun endüstrisinde yeni gerekliliklere hazırlık yaptığını açıkça onaylayan ilk büyük şirketlerden biri oldu.

Nikkei'nin bilgilerine göre, şirket zaten Avrupa Birliği için özel bir Switch 2 versiyonu geliştirmeye başladı. Ayrıca, benzer değişikliklerin Joy-Con kontrol cihazlarını da etkileyebileceği belirtiliyor, ancak bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Avrupa pazarı için yeni model numaraları ve ambalajlarda özel "OSM" işaretlemesi getirilecek, bu da güncellenmiş versiyonları standart cihazlardan ayırmayı sağlayacak.

Nintendo, bu yapısal değişikliklerin nasıl uygulanacağını ve böyle bir versiyonun sadece Avrupa için mi yoksa diğer pazarlarda da mı bulunacağını henüz açıklamadı. Avrupa Birliği yönetmeliği, tabletlerden kablosuz kulaklıklara kadar geniş bir taşınabilir elektronik yelpazesini kapsıyor. Kullanıcılar için bu, cihazlara hizmet vermede daha pratik bir model anlamına geliyor: eskimiş akü, uzun süren tamirlere gerek kalmadan bağımsız olarak değiştirilebilecek.