Ucuz Çin DDR5 belleği efsane: CXMT çipleri Samsung ile aynı fiyatta

Çinli bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT), DDR5 pazarında dumping politikası izlemiyor. Şirket, çiplerini sektör liderleri Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron Technology ile neredeyse aynı fiyatlara satıyor. Bu durum, Computex Taipei fuarında bellek modülü üreticilerinin temsilcileri tarafından açıklandı. Ixbt.com haberi veriyor.

Uzmanlara göre, CXMT'nin günümüzdeki temel avantajı ürünün ucuzluğunda değil, müşterilere teslim edilmeye hazır boş DRAM kapasitesinin bulunmasında yatıyor. Yüksek talep ve bellek çiplerindeki dönemsel kıtlık göz önüne alındığında, bu durum modül üreticileri için önemli bir avantaja dönüşüyor.

Şu anda Çinli şirket kitle segmentine odaklanmış durumda ve en ileri bellek teknolojilerinde liderlik iddiasında bulunmuyor. CXMT çipleri zaten bütçe dostu ve orta segment DDR5 modüllerinde kullanılıyor; belirtilen hızları 8000 MT/s'ye kadar çıkıyor. Ayrıca üretici, RDIMM formatındaki sunucu belleklerinin üretimini de üstlendi.

Buna karşılık, CUDIMM, CQDIMM, MRDIMM ve CSODIMM gibi daha karmaşık ve modern segmentlerde şirket, küresel liderlerin oldukça gerisinde kalıyor. Piyasa katılımcıları, CXMT çiplerini kendi modüllerinde test etmeye devam ettiklerini belirtti. İlk aşamada bu çözümler öncelikle Çin'in iç pazarına yönelik olacak.

Ortaklar, CXMT'nin bir başka avantajı olarak müşterilerle çalışmadaki esnek yaklaşımını vurguluyor. Büyük tedarikçilerin aksine, Çinli şirket satın alma hacmi konusunda katı cezalar ve sözleşme kısıtlamaları uygulamıyor. Bu durum, özellikle mevcut kıtlık döneminde CXMT'yi modül üreticileri için cazip bir tedarikçi haline getiriyor.