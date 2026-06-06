Ucuz Çin DDR5 belleği efsane: CXMT çipleri Samsung ile aynı fiyatta

·97·Teknoloji
Ucuz Çin DDR5 belleği efsane: CXMT çipleri Samsung ile aynı fiyatta

Çinli bellek üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT), DDR5 pazarında dumping politikası izlemiyor. Şirket, çiplerini sektör liderleri Samsung Electronics, SK Hynix ve Micron Technology ile neredeyse aynı fiyatlara satıyor. Bu durum, Computex Taipei fuarında bellek modülü üreticilerinin temsilcileri tarafından açıklandı. Ixbt.com haberi veriyor.

Uzmanlara göre, CXMT'nin günümüzdeki temel avantajı ürünün ucuzluğunda değil, müşterilere teslim edilmeye hazır boş DRAM kapasitesinin bulunmasında yatıyor. Yüksek talep ve bellek çiplerindeki dönemsel kıtlık göz önüne alındığında, bu durum modül üreticileri için önemli bir avantaja dönüşüyor.

Şu anda Çinli şirket kitle segmentine odaklanmış durumda ve en ileri bellek teknolojilerinde liderlik iddiasında bulunmuyor. CXMT çipleri zaten bütçe dostu ve orta segment DDR5 modüllerinde kullanılıyor; belirtilen hızları 8000 MT/s'ye kadar çıkıyor. Ayrıca üretici, RDIMM formatındaki sunucu belleklerinin üretimini de üstlendi.

Buna karşılık, CUDIMM, CQDIMM, MRDIMM ve CSODIMM gibi daha karmaşık ve modern segmentlerde şirket, küresel liderlerin oldukça gerisinde kalıyor. Piyasa katılımcıları, CXMT çiplerini kendi modüllerinde test etmeye devam ettiklerini belirtti. İlk aşamada bu çözümler öncelikle Çin'in iç pazarına yönelik olacak.

Ortaklar, CXMT'nin bir başka avantajı olarak müşterilerle çalışmadaki esnek yaklaşımını vurguluyor. Büyük tedarikçilerin aksine, Çinli şirket satın alma hacmi konusunda katı cezalar ve sözleşme kısıtlamaları uygulamıyor. Bu durum, özellikle mevcut kıtlık döneminde CXMT'yi modül üreticileri için cazip bir tedarikçi haline getiriyor.

DDR5CXMTSamsungMicronTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Çin'in Tianwen-2 sondası, Ay'ın bir parçası olabilecek asteroide yaklaşıyorÇin'in Tianwen-2 sondası, Ay'ın bir parçası olabilecek asteroide yaklaşıyorBugün, 19:23ChatGPT tarihteki en hızlı büyüyen uygulama olduChatGPT tarihteki en hızlı büyüyen uygulama olduDün, 18:48Yan panelinde ekranlı kasa: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity tanıtıldıYan panelinde ekranlı kasa: Gigabyte Aorus C510 Glass Infinity tanıtıldıDün, 18:29WWDC 2026: Siri güncellemesi ve Apple Intelligence özellikleriWWDC 2026: Siri güncellemesi ve Apple Intelligence özellikleriDün, 18:24Güney Kore'de yarı iletken transistör teknolojisi yeniden keşfedildiGüney Kore'de yarı iletken transistör teknolojisi yeniden keşfedildiDün, 18:20Sriram Krishnan Beyaz Saray'ın yapay zeka danışmanlığı görevinden ayrılıyorSriram Krishnan Beyaz Saray'ın yapay zeka danışmanlığı görevinden ayrılıyorDün, 17:59
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde