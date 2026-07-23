Messisiz de galibiyet: Suarez Inter Miami'yi kurtardı (video)

MLS 16. hafta mücadelesinde Inter Miami, kendi sahasında Chicago Fire'ı 3-2 mağlup etti. Lionel Messi maçta yer almamasına rağmen Luis Suarez duble yaparak takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Konuk ekipte forma giyen Robert Lewandowski ise sahada 62 dakika kaldı ancak skora katkı sağlayamadı.

Konuk ekip kendi kalesine atılan golle öne geçti

Maçta perde 18. dakikada açıldı. Inter Miami kalecisi Rios Novo topu kendi ağlarına gönderince Chicago Fire 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip cevabı geciktirmedi. 27. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Luis Suarez skora denge getirdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Suarez duble yaptı

İkinci yarının başlamasından altı dakika sonra Suarez bir kez daha rakip fileleri havalandırdı. 51. dakikadaki golü Inter Miami'yi öne geçirdi.

Uruguaylı forvet böylece maçta duble yapmış oldu.

Ancak Chicago Fire pes etmedi. 67. dakikada Ditejane golü atarak skoru 2-2'ye getirdi.

Plembek son dakikalarda galibiyeti getirdi

Maçın kaderi 87. dakikada belli oldu. Oyuna sonradan giren Plembek, Inter Miami'nin üçüncü golünü atarak ev sahibine kritik üç puanı kazandırdı.

Kalan sürede konuk ekip skoru eşitleyemedi ve mücadele 3-2 bitti.

Messi sahada yoktu

Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi maçta forma giymedi. Onun yokluğunda takımın hücum yükünü Luis Suarez üstlendi.

Suarez biri penaltıdan olmak üzere iki gol atarak galibiyetin mimarı oldu.

Chicago Fire'ın yıldız forveti Robert Lewandowski ise 62 dakika sahada kaldı.

Inter Miami ikinci sırada

Bu galibiyetin ardından puanını 34'e çıkaran Inter Miami, genel puan durumunda ikinci sıraya yerleşti.

Chicago Fire ise 26 puanla altıncı sırada kaldı.

MLS, 23 Temmuz

Inter Miami — Chicago Fire — 3-2

Goller: Suarez, 27-penaltı, 51; Plembek, 87 — Rios Novo, 18-kk; Ditejane, 67.

Inter Miami: Rios Novo, Frey (Allen, 85), Mura, Mikael, Regilon, Bright, Segovia, Ruiz (Plembek, 69), Silvetti (Pinter, 74), Berterame, Suarez.