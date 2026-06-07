Huawei, ultra hızlı Ascend 950DT işlemcisini tanıttı

Huawei, yeni Ascend 950DT işlemcisinin bu yılın Ağustos ayında tanıtılacağını ve dördüncü çeyrekte gerçek cihazlarda yer alacağını resmi olarak doğruladı. Huawei Cloud 2026 Inspire Creators Event etkinliği sırasında şirketin başkan yardımcısı Chen Lin, yapay zekayı destekleyen bu çipin Ağustos ayında şirketin bulut ekosistemine entegre edileceğini açıkladı. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni nesil Ascend 950DT işlemcisi, önceki sürümlere kıyasla önemli ölçüde artırılmış hesaplama gücü sunuyor. Video bellek bant genişliğinden internet hızına kadar tüm göstergelerde yüksek performans ve verimlilik sergileniyor. Ayrıca, bu yarı iletken işlemci, model ayarlamayı ve akıllı yönetim senaryolarının kullanımını kolaylaştıran daha kullanıcı dostu yazılımla birlikte geliyor.

Chen Lin'in belirttiğine göre, Ascend 950DT vektör hesaplama gücü ve video bellek bant genişliğinde büyük bir artış sağladı. Ayrıca, çip FP8 gibi düşük hassasiyetli formatları doğrudan destekliyor. Bu da yapay zeka modellerinin eğitim ve kullanım sürecini hızlandırıyor.

Hatırlatmak gerekirse, Mart ayında Ascend 950PR işlemcisi ticari satışa sunulmuştu. Huawei, bu çipi Atlas 350 AI kümesiyle birlikte Çin'deki ortaklar etkinliğinde tanıtmıştı. Daha sonra şirket bu yonga setini DeepSeek V4 serisi için kullandı ve önümüzdeki üç yıl içinde yapay zeka için üç yeni yarı iletken çip daha çıkarmayı planladığını duyurdu.