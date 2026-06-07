Dünyanın ilk veri merkezi "kalbi" faaliyete geçti

·59·Teknoloji
Dünyanın ilk veri merkezi "kalbi" faaliyete geçti

Çin'in Şandong eyaletindeki Qingdao şehrinde dünyanın ilk modüler veri işleme merkezi (VİM) bazası kullanıma açıldı. Bu çözüm, yapay zeka merkezlerinin "kalbi" olarak adlandırılıyor. Enerji hub'ı olarak kabul edilen bu yapı, AI hesaplama gücüne olan talebin arttığı bir dönemde inşaatı daha hızlı, daha ucuz ve çevre dostu hale getirmeye hizmet ediyor. Konuyla ilgili Ixbt.com haber veriyor.

Mydrivers yayınının haberine göre, bu bazanın boyutları 53 x 41 metre, toplam alanı ise yaklaşık 2200 metrekare. Cihazın özelliği, %100 "yeşil" enerji kullanma imkanı sunmasıdır. Bu durum, yapay zeka modelleri tokenları için elektrik enerjisi tüketimini mevcut ortalama göstergelere kıyasla neredeyse %30 azaltma imkanı sağlıyor.

Elektrik tedariki güvenilirliği meselesine değinmek gerekirse, Qingdao TGOOD Electric Co., Ltd. şirketinin icra başkan yardımcısı Zhou Xun, bu ekipmanın üç bağımsız enerji kaynağı sağlayabildiğini vurguladı. Sistem, dış şebekedeki dalgalanmalara dayanıklıdır, NVIDIA gibi güçlü grafik işlemcilerin (GPU) yükünü kaldırır ve ekipman arızası durumunda bile güvenli çalışmayı garanti eder.

Şu anda bu hesaplama merkezi bazası, şirket tarafından inşa edilen özel veri merkezine resmi olarak bağlandı. Plana göre, bu yılın ikinci yarısında bu teknoloji ulusal düzeydeki büyük veri merkezi kümelerinde ve birçok yerel hesaplama merkezinde de uygulanacak.

Veri MerkeziYapay ZekaTeknolojiEnerjiÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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