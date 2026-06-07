«Operasyon Gigawatt»: Holtec, ABD'de SMR-300 küçük nükleer reaktörlerini kuracak

ABD'li Holtec International şirketi, Utah eyaletinde uygulanması planlanan Green River Advanced Nuclear Project projesinin teknolojik ortağı olarak seçildi. «Operation Gigawatt» girişimi kapsamında, gelecekteki santralin sahasına çevre dostu elektrik enerjisi üretmek üzere tasarlanmış Holtec SMR-300 küçük modüler reaktörlerinin yerleştirilmesi öngörülüyor. Daha önce Blue Castle adıyla tanınan bu proje, artık hazırlık aşamasından pratik uygulamaya geçiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni santralin temeli, her biri 300 MW'tan fazla elektrik gücüne sahip SMR-300 reaktörleri olacak. Bunlar, dünya nükleer enerjisinde on yıllardır kullanılan ve iyi benimsenmiş basınçlı su reaktörü teknolojisi temelinde inşa edilmiştir. Bununla birlikte, geliştiriciler güvenliği artırmaya ve işletme maliyetlerini düşürmeye yönelik bir dizi değişiklik yapmıştır.

SMR-300'ün ana özelliklerinden biri, kurak iklim koşullarında çalışma kapasitesidir. Reaktör, kondansatörü hava ile soğutan bir sistemle donatılabilir; bu da su tüketimini önemli ölçüde azaltır — Utah gibi su kaynakları sınırlı bölgeler için önemli bir avantajdır. Ayrıca projede, harici elektrik kaynağı tamamen kesilse bile reaktörü güvenli duruma getirebilen pasif koruma sistemlerinin kullanımı öngörülüyor.

Holtec'in hesaplamalarına göre, basit yapı sayesinde iki enerji bloğuna hizmet vermek için yaklaşık 270 personel gerekecek. Bu, geleneksel büyük nükleer santrallere kıyasla çok daha azdır ve işletme maliyeti üzerinde olumlu bir etki yaratmalıdır. Halen SMR-300 serisindeki ilk reaktörler, ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'nda (NRC) lisanslama sürecinden geçmektedir.