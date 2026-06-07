«Operasyon Gigawatt»: Holtec, ABD'de SMR-300 küçük nükleer reaktörlerini kuracak

·8·Teknoloji
«Operasyon Gigawatt»: Holtec, ABD'de SMR-300 küçük nükleer reaktörlerini kuracak

ABD'li Holtec International şirketi, Utah eyaletinde uygulanması planlanan Green River Advanced Nuclear Project projesinin teknolojik ortağı olarak seçildi. «Operation Gigawatt» girişimi kapsamında, gelecekteki santralin sahasına çevre dostu elektrik enerjisi üretmek üzere tasarlanmış Holtec SMR-300 küçük modüler reaktörlerinin yerleştirilmesi öngörülüyor. Daha önce Blue Castle adıyla tanınan bu proje, artık hazırlık aşamasından pratik uygulamaya geçiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni santralin temeli, her biri 300 MW'tan fazla elektrik gücüne sahip SMR-300 reaktörleri olacak. Bunlar, dünya nükleer enerjisinde on yıllardır kullanılan ve iyi benimsenmiş basınçlı su reaktörü teknolojisi temelinde inşa edilmiştir. Bununla birlikte, geliştiriciler güvenliği artırmaya ve işletme maliyetlerini düşürmeye yönelik bir dizi değişiklik yapmıştır.

SMR-300'ün ana özelliklerinden biri, kurak iklim koşullarında çalışma kapasitesidir. Reaktör, kondansatörü hava ile soğutan bir sistemle donatılabilir; bu da su tüketimini önemli ölçüde azaltır — Utah gibi su kaynakları sınırlı bölgeler için önemli bir avantajdır. Ayrıca projede, harici elektrik kaynağı tamamen kesilse bile reaktörü güvenli duruma getirebilen pasif koruma sistemlerinin kullanımı öngörülüyor.

Holtec'in hesaplamalarına göre, basit yapı sayesinde iki enerji bloğuna hizmet vermek için yaklaşık 270 personel gerekecek. Bu, geleneksel büyük nükleer santrallere kıyasla çok daha azdır ve işletme maliyeti üzerinde olumlu bir etki yaratmalıdır. Halen SMR-300 serisindeki ilk reaktörler, ABD Nükleer Düzenleme Komisyonu'nda (NRC) lisanslama sürecinden geçmektedir.

HoltecSMR-300Nükleer EnerjiTeknolojiABD
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD'de tekne ve ekranoplan hibridi test edildi: hız 130 km/sABD'de tekne ve ekranoplan hibridi test edildi: hız 130 km/sBugün, 11:54Dünyanın ilk veri merkezi "kalbi" faaliyete geçtiDünyanın ilk veri merkezi "kalbi" faaliyete geçtiBugün, 09:00SpaceX, Starbase uzay limanındaki efsanevi fırlatma platformunu tamamen yeniliyorSpaceX, Starbase uzay limanındaki efsanevi fırlatma platformunu tamamen yeniliyorBugün, 08:57Solidion, -80 derecede çalışan yeni pili tanıttıSolidion, -80 derecede çalışan yeni pili tanıttıBugün, 08:30Siemens, dünyanın ilk ticari termonükleer gemisinin yapımında yer alacakSiemens, dünyanın ilk ticari termonükleer gemisinin yapımında yer alacakBugün, 08:26Daha Güçlü Starship V3: SpaceX'in Fırlatma Alanlarındaki Fark GösterildiDaha Güçlü Starship V3: SpaceX'in Fırlatma Alanlarındaki Fark GösterildiBugün, 07:00
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde