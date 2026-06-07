ABD hükümeti OpenAI şirketinin ortak ortağı haline gelebilir

OpenAI şirketi ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, devletin yapay zeka devinin sermayesindeki katılımına ilişkin müzakereleri sürdürüyor. CNBC'nin haberine göre, bu fikrin tartışılması bir yıldan fazla süredir devam ediyor. Kaynaklar, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın bu konsepti ilk olarak 2025 yılında Beyaz Saray'a sunduğunu belirtiyor. Bu hafta Altman ve ABD yasama organları arasındaki görüşmelerde bu konu yeniden gündeme geldi. Ixbt.com haberi veriyor.

Değerlendirilen seçeneğe göre, OpenAI hissesinin bir kısmını egemen bir fona benzer özel bir yatırım fonu oluşturmak için devredebilir. Şirketin baharda yayınladığı politik tekliflerinde, bu fonun yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesiyle ilgili uzun vadeli varlıklara yatırım yapması ve ABD vatandaşlarının sektörün ekonomik büyümesinden faydalanması öngörülüyordu.

Tartışılan senaryolardan biri, fon gelirlerinin bir kısmının halk arasında dağıtılmasını öngörüyor. Şu ana kadar anlaşmanın nihai parametreleri,包括 OpenAI'nin ne kadar hisse vereceği ve devletin projeye hangi koşullarla katılacağı netleşmedi. Başkan Donald Trump, bu müzakerelerin gerçekleştiğini dolaylı olarak doğrulayarak, Amerikalıların teknoloji gelişiminde özgün bir ortağa dönüşebileceği çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.

Beyaz Saray'ın bu tür girişimlere ilgisi, stratejik teknolojik alanları destekleme politikasıyla bağlantılı. Daha önce ABD yönetimi, yarı iletkenler ve kuantum teknolojileri projelerinde devlet katılımını sağlamak için adımlar atmıştı. Şu anda OpenAI, dünyadaki en değerli özel şirketlerden biri olup, değeri 850 milyar dolardan fazla olarak tahmin ediliyor. Şirket, yakın gelecekte borsaya açılma (IPO) imkanlarını da değerlendiriyor.