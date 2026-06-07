ABD hükümeti OpenAI şirketinin ortak ortağı haline gelebilir

·44·Teknoloji
ABD hükümeti OpenAI şirketinin ortak ortağı haline gelebilir

OpenAI şirketi ve ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, devletin yapay zeka devinin sermayesindeki katılımına ilişkin müzakereleri sürdürüyor. CNBC'nin haberine göre, bu fikrin tartışılması bir yıldan fazla süredir devam ediyor. Kaynaklar, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın bu konsepti ilk olarak 2025 yılında Beyaz Saray'a sunduğunu belirtiyor. Bu hafta Altman ve ABD yasama organları arasındaki görüşmelerde bu konu yeniden gündeme geldi. Ixbt.com haberi veriyor.

Değerlendirilen seçeneğe göre, OpenAI hissesinin bir kısmını egemen bir fona benzer özel bir yatırım fonu oluşturmak için devredebilir. Şirketin baharda yayınladığı politik tekliflerinde, bu fonun yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesiyle ilgili uzun vadeli varlıklara yatırım yapması ve ABD vatandaşlarının sektörün ekonomik büyümesinden faydalanması öngörülüyordu.

Tartışılan senaryolardan biri, fon gelirlerinin bir kısmının halk arasında dağıtılmasını öngörüyor. Şu ana kadar anlaşmanın nihai parametreleri,包括 OpenAI'nin ne kadar hisse vereceği ve devletin projeye hangi koşullarla katılacağı netleşmedi. Başkan Donald Trump, bu müzakerelerin gerçekleştiğini dolaylı olarak doğrulayarak, Amerikalıların teknoloji gelişiminde özgün bir ortağa dönüşebileceği çeşitli seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.

Beyaz Saray'ın bu tür girişimlere ilgisi, stratejik teknolojik alanları destekleme politikasıyla bağlantılı. Daha önce ABD yönetimi, yarı iletkenler ve kuantum teknolojileri projelerinde devlet katılımını sağlamak için adımlar atmıştı. Şu anda OpenAI, dünyadaki en değerli özel şirketlerden biri olup, değeri 850 milyar dolardan fazla olarak tahmin ediliyor. Şirket, yakın gelecekte borsaya açılma (IPO) imkanlarını da değerlendiriyor.

OpenAIABDDonald TrumpYapay ZekaSam Altman
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Notion, teknik arızanın ardından Anthropic modellerine erişimi yeniden sağladıNotion, teknik arızanın ardından Anthropic modellerine erişimi yeniden sağladıBugün, 17:51Uçaklar için süper iletken motor ilk testlerden geçtiUçaklar için süper iletken motor ilk testlerden geçtiBugün, 17:21Rusya'nın Rassvet uydularından biri yörüngeden çıktıRusya'nın Rassvet uydularından biri yörüngeden çıktıBugün, 16:59V-Color yeni DDR5 modüllerini tanıttı: Tek sette 2 TB'a kadar bellekV-Color yeni DDR5 modüllerini tanıttı: Tek sette 2 TB'a kadar bellekBugün, 16:29
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde