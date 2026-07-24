Yapay zeka kısıtlamaları siber güvenlik uzmanlarının işini zorlaştırıyor

·61·Teknoloji
Yapay zeka kısıtlamaları siber güvenlik uzmanlarının işini zorlaştırıyor

Yapay zeka (AI) teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte büyük teknoloji şirketleri, modellerinin kötü niyetli amaçlarla kullanılmasını önlemek için katı güvenlik sistemleri (guardrails) uygulamaya koyuyor. Ancak, siber saldırıları engellemeyi amaçlayan bu kısıtlamalar artık sadece siber suçlular için değil, aynı zamanda sistemleri koruyan meşru araştırmacılar ve güvenlik mühendisleri için de ciddi sorunlar yaratıyor. Bu konu hakkında Techcrunch.com haber veriyor.

Son aylarda OpenAI ve Anthropic gibi önde gelen şirketler, modellerini güvende tutmak amacıyla özel denetim programları başlattı. Örneğin, Anthropic şirketinin Mythos ve Fable modelleri, siber saldırılarda kullanılabileceği endişesiyle ABD hükümeti tarafından ihracat kontrolüne alınmıştı. Bu kısıtlamalar daha sonra kısmen hafifletilse de, siber güvenlik uzmanları bu yaklaşımın savunma sistemlerini zayıflattığını belirtiyor.

Savunma ve saldırı arasındaki ince çizgi

Siber güvenlik araştırmacıları, sistemlerdeki açıkları tespit etmek ve kapatmak için genellikle hackerlar gibi düşünmek ve buna uygun araçlar kullanmak zorundadır. TechCrunch'ın haberine göre, birçok uzman AI modellerine kod analizi yapmaları ve hataları bulmaları için talimat verdiğinde, sistem bunu "tehlikeli bir eylem" olarak değerlendirip yanıt vermeyi reddediyor.

NCC Group şirketinin baş bilim sorumlusu Chris Anley, bir yazılım kodunu "düzeltme" komutunun hem savunma hem de saldırı için kullanılabileceğini açıklıyor. Uzman, "Aynı araç hem saldırı hem de savunma silahı görevi görür ve bunları birbirinden ayırmak imkansızdır. Eğer AI modeli kod analizini reddederse, bu durum savunmacıların işini zorlaştırır" diyor.

Şirketlerin öznel kararları

Tanınmış güvenlik araştırmacısı Mark Dowd'a göre, özel şirketlerin neyin güvenli neyin tehlikeli olduğunu bağımsız olarak belirlemesi sektörün gelişimini olumsuz etkiliyor. Dowd, büyük teknoloji devlerinin siber güvenliğin karmaşık yönlerini dikkate almadan keyfi kısıtlamalar getirdiğini vurguluyor.

Şu anda OpenAI, Trusted Access for Cyber; Anthropic ise Cyber Verification Program programları aracılığıyla yalnızca özel denetimden geçmiş kuruluşların kısıtlamaları azaltılmış modellere erişmesine izin veriyor. Ancak bu "kapalı kapılar" politikası, bağımsız araştırmacıların imkanlarını kısıtlıyor.

Özbekistan'da da siber güvenlik giderek daha güncel bir konu haline geliyor. Yerel uzmanların küresel AI modellerini kullanırken bu tür engellerle karşılaşması, ülkedeki bilgi sistemlerini koruma sürecini yavaşlatabilir. Çünkü modern siber saldırılara karşı koymak için uzmanların en gelişmiş entelektüel araçlara tam erişim sağlaması şarttır.

Yapay ZekaSiber GüvenlikOpenAIAnthropicTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

İnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum Göstergeİnsan Ömrünün Teorik Sınırı Belirlendi: 190 Yıl — Maksimum GöstergeBugün, 02:53Vietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme GetiriliyorVietnam'da Çocuklar İçin Sosyal Medya Kullanımında Benzersiz Bir Düzenleme GetiriliyorBugün, 02:23ABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda TükettiABD Ordusu Yapay Zeka Yıllık Limitini Bir Ayda TükettiBugün, 02:20Google, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattıGoogle, hesap girişi için selfie video ile kimlik doğrulama özelliğini başlattıBugün, 01:59Waymo ve Uber Ortaklığı Sona Eriyor: Robotaksi Pazarında Yeni Bir Dönem BaşlıyorWaymo ve Uber Ortaklığı Sona Eriyor: Robotaksi Pazarında Yeni Bir Dönem BaşlıyorBugün, 01:52Oppo K15 satışa çıktı: 8000 mAh batarya ve aktif soğutma sistemine sahip akıllı telefonOppo K15 satışa çıktı: 8000 mAh batarya ve aktif soğutma sistemine sahip akıllı telefonBugün, 01:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim