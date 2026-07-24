Xiaomi şarj teknolojisinde devrim yarattı: Yeni Power Bank 5i 20000 67W tanıtıldı

·108·Teknoloji
Xiaomi şarj teknolojisinde devrim yarattı: Yeni Power Bank 5i 20000 67W tanıtıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, mobil aksesuar pazarında bir başka ses getiren ürününü tanıttı. Hindistan pazarında çıkış yapan yeni Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W taşınabilir batarya, sadece yüksek kapasitesiyle değil, aynı zamanda akıllı telefonları çok kısa sürede şarj edebilme yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Bu cihaz, modern kullanıcıların tüm ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni model 20.000 mAh kapasiteye sahip olup, üç adet 6700 mAh lityum iyon hücreden oluşuyor. Cihazın toplam kapasitesi 74,37 Wh değerindedir ve bu, uluslararası havacılık standartlarına tam uyum sağlamaktadır. Yani, bu cihazı hiçbir sorun yaşamadan uçak içine el bagajı olarak alabilirsiniz, bu da gezginler için büyük bir kolaylık sağlar.

Teknik özellikler ve tasarım çözümleri

Cihazın en önemli özelliği, gövdesine entegre edilmiş USB Type-C kablosudur. Bu kablo sadece şarj işlevi görmekle kalmıyor, aynı zamanda cihazı taşımak için sağlam bir askı (kayış) görevi de görüyor. Üretici, termoplastik poliüretandan üretilen bu kablonun 5000 defaya kadar bükülmeye dayanıklı olduğunu ve uzun ömürlü bir kullanım sunduğunu belirtiyor.

Xiaomi Power Bank 5i, 67 W'a kadar çıkış gücünü destekliyor; bu, modern amiral gemisi akıllı telefonları ve hatta bazı dizüstü bilgisayarları hızlı şarj etmek için yeterlidir. Cihazın kendi şarjı için ise 65 W'a kadar giriş gücü öngörülmüştür. Gadget üzerinde toplam üç port bulunmaktadır: entegre USB-C kablosu, bir adet USB-C portu ve bir adet USB-A portu.

Güvenlik ve akıllı özellikler

Yeni model, USB Power Delivery 3.0 (PPS teknolojisi ile) ve Qualcomm Quick Charge 3.5 dahil olmak üzere modern hızlı şarj standartlarıyla uyumludur. Ayrıca cihazda, kablosuz kulaklıklar ve akıllı saatler gibi küçük cihazları güvenli bir şekilde şarj etmeye olanak tanıyan düşük akım modu da mevcuttur. Bu mod, USB-C portları üzerinden otomatik olarak, USB-A portunda ise güç düğmesine iki kez basılarak etkinleştirilir.

Güvenlik konusuna özel bir vurgu yapılmış olup, cihaz aşağıdaki koruma sistemleriyle donatılmıştır:

  • Aşırı ısınmaya karşı koruma sağlayan iki sıcaklık sensörü;
  • Kısa devre ve aşırı şarj koruması;
  • Toplam 12 aşamalı kapsamlı güvenlik sistemi;
  • Şarj seviyesini ve durumu gösteren dijital ekran.
Xiaomi Power Bank 5i 20000 67W, siyah ve mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihazın resmi fiyatı yaklaşık 40 dolar (3299 Hindistan Rupisi) olarak belirlenmiş olup, satışların 28 Temmuz'da başlaması bekleniyor. Bu modelin kısa sürede kendi fiyat kategorisinde en çok tercih edilen aksesuarlardan biri olması öngörülüyor.

XiaomiPower BankTeknolojiGadgetAkıllı Telefon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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