Durov: Engellemeler Rusya'yı dijital egemenlikten uzaklaştırdı

·58·Teknoloji
Durov: Engellemeler Rusya'yı dijital egemenlikten uzaklaştırdı

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'a göre, internetteki kısıtlamalar ve engellemeler Rusya'yı 'dijital egemenlik' hedefinden daha da uzaklaştırdı. Durov'un sözlerine göre, akıllı telefonlar için yeni bir işletim sistemi yaratabilecek yüksek nitelikli uzmanlar, sağlıksız internet ortamı nedeniyle ülkeden toplu halde ayrılıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Durov'a göre, bağımsız bir işletim sistemi olmadan, herhangi bir 'ulusal' veya 'yabancı' uygulama yine de ABD kontrolündeki iOS ve Android mağazaları ile sistem içindeki gizli arka kapılar (backdoors) üzerinden izleme ve sansüre açık kalacaktır. Amerikan işletim sistemlerini kullanarak uygulamaları değiştirme çabasını, 'özü değiştirmeden sadece ambalajı yenilemek' olarak nitelendiriyor.

Şu anda Rusya'da Sailfish OS tabanlı 'Aurora' ve Linux tabanlı 'ROSA Mobile' gibi işletim sistemleri geliştiriliyor. Ayrıca, 'Rutek' şirketi 'R-Fon' akıllı telefonunu tanıttı ve 'Kaspersky Lab', siber saldırılardan korunan KasperskyOS for Mobile platformu üzerinde çalışıyor.

Hatırlatmak gerekirse, son zamanlarda Rusya'da VPN hizmetleri ve Telegram'ın faaliyetlerini kısıtlama önlemleri artırılmıştı. Daha önce Durov, Rusya hükümetinin vatandaşları devlet kontrolündeki uygulamalara geçirmek amacıyla Telegram platformuna erişimi kısıtladığını eleştirmişti.

TelegramPavel DurovRusyaTeknolojiAndroid
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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