SpaceX, arızaya rağmen Falcon 9 roketini başarıyla indirdi

4 Haziran'da SpaceX'in Falcon 9 roketi, Starlink Group 10-43 görevi kapsamında 29 uydusuyla birlikte alçak dünya yörüngesine başarıyla yerleştirildi. Fırlatma, Florida'daki Cape Canaveral'da bulunan SLC-40 fırlatma kompleksinden gerçekleştirildi. Ixbt.com haber veriyor.

Ancak, B1090 numaralı ilk aşamanın geri dönüş sürecinde SpaceX uzmanları beklenmedik zorluklarla karşılaştı. A Shortfall of Gravitas yüzen platformuna inişten yaklaşık 13 saniye önce, inişi kontrol etmek için tasarlanan dört ızgara kanadından biri sıkıştı.

Teknik arızaya rağmen, roketin otomatik kontrol sistemi bu sorunu çözmeyi başardı. Dengeyi korumak için kalan üç kanat ve Merlin motorunun itiş vektörü yönü kullanıldı. Sonuç olarak, roket aşaması deniz platformuna başarıyla indi.

Cape Canaveral limanına döndükten sonra uzmanlar olağandışı bir duruma dikkat çekti: ızgara kanatları katlanmamış, açık halde kalmıştı. Genellikle taşımadan önce katlanırlar, bu nedenle bu karar, arıza nedenlerinin ek inceleme ve araştırmasıyla ilgili olabilir.

Bilgi için, B1090 numaralı bu ilk aşama için bu uçuş sayıma göre 12.'si oldu. SpaceX mühendisleri artık gelecekteki görevlerde bu tür durumların tekrarlanmaması için sistemi analiz ediyor.