Tesla kapı kolları nedeniyle ABD'de yeni güvenlik kuralları getirilebilir

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), otomobil üreticileri için sürücü ve yolcuların araçtan güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlayan yeni gereklilikler geliştirmeye başlıyor. Bloomberg'in haberine göre, bu girişim, Tesla gibi modern elektrikli araçlarda kullanılan elektronik kapı kollarıyla ilgili, ölümle sonuçlanan vakalar da dahil olmak üzere bir dizi kazanın ardından gündeme geldi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yeni kuralların geliştirilme süreci, 2022 model Tesla Model 3 araçlarındaki acil durum mekanik açma mekanizmasıyla ilgili gelen şikayet ve dilekçeye yanıt olarak başladı. Dilekçe sahipleri, bu tasarımın federal motorlu taşıt güvenlik standartlarını karşılamadığını iddia etti. NHTSA, belirli bir modeldeki kusurları incelemek yerine, tüm endüstri için genel kuralları gözden geçirmenin daha uygun olduğu sonucuna vardı.

Elektronik sistemlerdeki arıza riski

Günümüzde birçok elektrikli araçta, özellikle Tesla modellerinde gövdeyle aynı hizada (flush) bulunan elektronik kollar kullanılmaktadır. Ancak Bloomberg tarafından yapılan araştırmalar, bir kaza meydana geldiğinde veya batarya sisteminde voltaj düştüğünde bu elektronik kilitlerin çalışmayabileceğini gösterdi. Bu durum, insanların araç içinde mahsur kalmasına ve kurtarma çalışmalarının zorlaşmasına neden oluyor.

NHTSA verilerine göre, daha önce Tesla kapılarıyla ilgili dokuz vaka üzerinde soruşturma yürütüldü. Bazı durumlarda sürücüler araca giremezken, bazen de küçük çocuklar kilitli kabinde mahsur kaldı. Tesla araçlarında mekanik açma kolu seçeneği bulunsa da, bunlar genellikle gizli yerleştirilmiştir ve acil bir durumda yolcuların bunları bulması zaman alabilir.

Endüstrideki değişiklikler ve üreticilerin tutumu

NHTSA yeni standartları kabul ederse, tüm otomobil üreticileri bunlara uymak zorunda kalacak. Bu durum sadece Tesla'yı değil, benzer teknolojiyi kullanan diğer markaları da etkileyecek. Örneğin Rivian, yeni R2 SUV modelinde mekanik açma kolunu daha görünür ve elektronik düğmeye daha yakın bir yere taşıyacağını duyurdu.

Tesla tasarımcısı Franz von Holzhausen de geçen yıl şirketin kapı kolu tasarımını gözden geçirmek üzerinde çalıştığını belirtmişti. Uzmanlara göre, otomotiv sektöründe estetik görünüm ve aerodinamik, güvenlikten üstün tutulmamalıdır. Yeni kurallar tam olarak bu dengeyi yeniden sağlamaya hizmet edecektir.

Şimdilik kuralların geliştirilme sürecinin başlaması, bunların hemen yürürlüğe gireceği anlamına gelmiyor. NHTSA'nın tüm riskleri analiz ederek üreticiler için en uygun ve güvenli çözümleri belirlemesi bekleniyor. Özbekistan pazarında da Tesla ve diğer modern elektrikli araçların popülerleştiği göz önüne alındığında, bu güvenlik konuları yerel tüketiciler için de güncel bir öneme sahiptir.