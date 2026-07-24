Değişim döneminde Honor markası: Yeni logo, slogan ve görsel kimlik

Çin'in teknoloji devlerinden biri olan Honor, küresel marka stratejisini tamamen yenilediğini duyurdu. Bu kapsamlı yeniden markalaşma süreci, sadece görsel görünümü değil, aynı zamanda şirketin gelecekteki gelişim felsefesini de içeriyor. Honor artık sadece bir akıllı telefon üreticisi olmaktan çıkıp, AI tabanlı küresel bir ekosistem lideri olmayı hedefliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Şirketin yeni yüzündeki en belirgin değişiklik logosunda gerçekleşti. Artık markanın metin yazısı özel bir grafik sembolle tamamlanıyor. Aynı zamanda Honor, geleneksel mavi renginden vazgeçerek, daha parlak ve etkileyici olan Pantone 2193C rengini ana kurumsal renk olarak seçti. Bu değişikliklerin, markanın modern ve dinamik imajını yansıtması bekleniyor.

Yeni slogan ve insan odaklı teknolojiler

ixbt.com'un bilgilerine göre, şirketin uzun yıllardır kullandığı "Go Beyond" (Daha İleriye) sloganının yerini artık "Dare to be" (Olmaya cesaret et) ifadesi aldı. Bu yeni slogan, tüketicileri potansiyellerini gerçekleştirmeye ve cesur olmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Honor temsilcileri, yeni dönemde insan çıkarlarına ve ihtiyaçlarına odaklanan teknolojiler geliştirmenin öncelikli görev olmaya devam edeceğini vurguluyor.

Özbekistan pazarında da sağlam bir yere sahip olan Honor için bu yeniden markalaşma stratejik bir öneme sahip. Şirket artık sadece donanım araçlarıyla sınırlı kalmayıp, akıllı cihazlar arasındaki etkileşimi geliştiren yazılım çözümlerine ve AI yeteneklerini genişletmeye odaklanacak. Bu, yerel kullanıcılar için daha mükemmel ve birbirine bağlı bir cihaz ekosistemi sunmak anlamına geliyor.

Şirketin yeni stratejisi şu temel alanları kapsıyor:

Markanın görsel kimliğinin modernleştirilmesi;

AI teknolojilerinin tüm cihazlara entegre edilmesi;

Tüketici deneyimini iyileştirmeye yönelik inovasyonlar;

Küresel ölçekte ekosistem liderliğine ulaşmak.

Uzmanlara göre Honor, bağımsız bir marka olarak şekillendikten sonra şimdi kendi özel ve benzersiz imajını yaratmaya çalışıyor. Önceki yıllarda Huawei gölgesinde kalan marka, günümüzde teknolojik bağımsızlığını ve pazardaki özgün yerini bu tür görsel ve felsefi değişimlerle ortaya koyuyor.

Özetle, Honor şirketinin yeniden markalaşması sadece renk değişimi değil, küresel teknoloji pazarındaki rekabete yeni bir yaklaşımdır. "Dare to be" felsefesiyle üretilecek yeni ürünlerin önümüzdeki aylarda dünya ve Özbekistan mağazalarının raflarında yerini alması bekleniyor.