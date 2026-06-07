Lityum dönemi sona mı eriyor? CATL sodyum iyonlu pilleri üretiyor

Dünyanın en büyük çekişli pil üreticisi olan Çinli CATL şirketi, sodyum iyonlu pillerin kitle pazarına sunulma tarihlerini resmi olarak duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, sodyum bazlı ilk sabit enerji depolama sistemleri müşterilere Eylül 2026'dan itibaren teslim edilmeye başlanacak. Yılın sonunda CATL, teslimat hacmini gigavat-saat seviyesine çıkarmayı planlıyor; bu da teknolojinin endüstriyel ölçeğe geçtiği anlamına geliyor. Ixbt.com haberi veriyor.

CATL'nin enerji depolama sistemleri bölümünün teknoloji direktörü Lin Xuybiao, Çin'de düzenlenen bir sektör etkinliğinde bu bilgiyi doğruladı. Sözlerine göre şirket, sodyum iyonlu hücrelerin seri üretimine tamamen hazır ve 2026'yı teknolojinin ticari lansmanındaki kilit aşama olarak görüyor. Sodyum iyonlu piller 1970'lerden beri lityum sistemlerle paralel olarak geliştirilse de, düşük enerji yoğunluğu nedeniyle uzun süre ikinci planda kaldı.

Durum, CATL'nin teknolojiyi endüstriyel seviyeye taşımasının ardından son yıllarda değişti. Şirket birkaç gelişim aşamasından geçti: 2021'de sodyum iyonlu hücrelerin ilk nesli, Nisan 2025'te ise Naxtra markası altında ikinci nesli tanıtıldı. CATL, sodyumu yalnızca sabit depolarda değil, aynı zamanda elektrikli araçlarda ve hızlı pil değiştirme sistemlerinde de kullanmayı hedefliyor.

Sodyumun temel avantajı ekonomik verimliliğidir. Sodyum, yeryüzündeki en yaygın elementlerden biridir ve sıradan tuzdan veya deniz suyundan elde edilebilir. Bu da onu lityumdan önemli ölçüde daha ucuz hale getirir. Sodyum iyonlu piller, maksimum enerji kapasitesinden ziyade fiyat ve erişilebilirliğin önemli olduğu segmentler için en uygun aday haline geliyor.

Bu sistemler için ana odak noktası, güneş ve rüzgar santralleriyle birlikte çalışan büyük sabit enerji depolama tesisleridir. Ayrıca CATL, bu teknolojiyi kısa mesafeli uygun fiyatlı elektrikli araçlarda da uygulamayı planlıyor. Gelecekte sodyumun, lityum demir fosfat (LFP) pillerin pazar payının bir kısmını ele geçirmesi bekleniyor.