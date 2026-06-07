Eski Core i7-6700K işlemcisi 1,65 V gerilimde 5,1 GHz'e kadar hız aşırtıldı

·96·Teknoloji
Eski Core i7-6700K işlemcisi 1,65 V gerilimde 5,1 GHz'e kadar hız aşırtıldı

TrashBench YouTube kanalının yazarı ilginç bir deney yaptı: Eski Intel Core i7-6700K işlemcisini, GeForce RTX 3080 ekran kartının yeteneklerini kısıtlamayacak bir seviyeye kadar "uyandırmayı" test etti. Ana görev, 2015 model Skylake mimarisindeki işlemciden ekstrem overclocking ve standart dışı soğutma sistemi yardımıyla maksimum performansı sıkmaktı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Test kapsamında CPU aşamalı olarak hız aşırtıldı. Başlangıçta 1,4 V gerilimde 4,7 GHz frekansta çalıştı, ardından 1,56 V ile 5,0 GHz ve nihayetinde 1,65 V gerilimde 5,1 GHz değerine ulaşıldı. 1,7 V gerilimde 5,2–5,3 GHz sınırını aşma girişimleri başarısız oldu. 5,0–5,1 GHz frekanslarda kararlı çalışma için buz banyolu özel bir sıvı soğutma sistemi kullanıldı.

Cyberpunk 2077 oyununda standart frekanslarda sistem işlemcide darboğaz yaşadı: GeForce RTX 3080 sadece %60 güçle çalıştı ve ortalama performans 103 FPS oldu. 4,7 GHz'e hız aşırtıldıktan sonra GPU yükü neredeyse %70'e çıktı ve FPS artışı yaklaşık %13'e ulaştı. 5,0 GHz frekansta ekran kartı çok daha aktif çalışmaya başladı ve performans %17 arttı.

İlginç olan nokta, 5,1 GHz frekansta sonraki artışın neredeyse hiçbir fayda sağlamamasıydı. 5,0 GHz moduyla fark saniyede sadece bir kareydi, bu da sınırlamaların artık CPU gücünden ziyade sistemin diğer yönlerine kaydığını gösterdi. Diğer oyunlarda da durum benzerdi: Shadow of the Tomb Raider, Hitman 3 ve Far Cry 6 oyunlarında 5,0 GHz'e kadar hız aşırtma ortalama %11 artış sağladı.

3DMark Time Spy benchmarkında sonuçlar daha belirgindi: performans sırasıyla %19 ve %24 arttı. Bu deney, eski amiral gemisi işlemcilerin hala modern ekran kartlarıyla çalışabileceğini, ancak bunun için ekstrem önlemler ve yüksek enerji tüketimi gerektiğini kanıtladı.

IntelCore I7OverclockingGeForce RTX 3080Teknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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