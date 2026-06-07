ChatGPT tarihindeki en büyük güncelleme: Sohbet botu süper uygulamaya dönüşüyor

·55·Teknoloji
ChatGPT tarihindeki en büyük güncelleme: Sohbet botu süper uygulamaya dönüşüyor

OpenAI şirketi, ChatGPT'nin lansmanından bu yana en büyük güncellemeyi hazırlıyor. Financial Times'ın çok sayıda eski ve mevcut çalışana dayanan haberine göre, şirket ChatGPT'yi sıradan bir sohbet botundan yapay zeka ajanı özelliklerine sahip tam teşekküllü bir süper uygulamaya dönüştürmeyi hedefliyor. Bu yeni strateji, kullanıcıyla sadece sohbet etmekten vazgeçip, onun adına çeşitli görevleri bağımsız olarak yerine getiren akıllı bir asistan yaratmayı amaçlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni sistem sadece soruları yanıtlamakla kalmıyor, aynı zamanda bilet rezervasyonu yapma, iş takvimi oluşturma, programlama ve günlük işlerde yardım etme gibi pratik eylemleri gerçekleştiriyor. Güncellemenin ana unsurlarından biri, Codex platformu ile daha yakın entegrasyon olacak. Ayrıca OpenAI, görüntü oluşturmayı ve ekosistem içindeki üçüncü taraf uygulamaları daha aktif şekilde teşvik etmeyi planlıyor.

İlk değişiklikler önümüzdeki haftalarda uygulanmaya başlanacak. Web sitesinde ve mobil uygulamalarda kullanıcıları ek özelliklere yönlendiren yeni arayüz öğeleri ortaya çıkacak. Gelecekte OpenAI modellerinin, ayrı araçlar seçmeden kullanıcının niyetini bağımsız olarak tespit edebilmesi bekleniyor. Şirket çalışanlarından birinin sözlerine göre, yapay zekanın geleceği geleneksel sohbet botlarında değil, tam da ajanlarda yatıyor.

ChatGPT'nin bu kadar kapsamlı dönüşümü, OpenAI'nin halka arz (IPO) planlarıyla da ilişkili olabilir. Son bilgilere göre, OpenAI'nin piyasa değeri yaklaşık 730 milyar dolar olarak değerlendiriliyor ve dünyanın en değerli teknoloji girişimlerinden biri haline geldi. Şirket içinde ise geleneksel sohbet formatının döneminin sona erdiğine dair görüşler giderek daha fazla yankı buluyor.

OpenAIChatGPTYapay ZekaTeknolojiAI Ajanı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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