Rusya'nın Rassvet uydularından biri yörüngeden çıktı

Rusya'da geniş bantlı internet ağı sağlamayı amaçlayan "Rassvet" serisindeki 16 uydudan biri, fırlatılmasından üç ay geçmeden misyonunu tamamladı. Bilgilere göre, Object 4 kodlu cihaz atmosferin yoğun katmanlarına girerek 6 Haziran'da yandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu uydu, 23 Mart'ta Plesetsk Uzay Üssü'nden diğer cihazlarla birlikte 288–324 km yüksekliğindeki başlangıç yörüngesine yerleştirilmişti. Ancak, Object 4 gruptaki yörünge yükseltme manevrasını gerçekleştirmeyen tek cihaz oldu. Uzmanların gözlemlerine göre, cihaz atmosferik sürüklenme nedeniyle irtifa kaybediyordu ve düzeltme yapılmadığı için düşüşü kaçınılmazdı.

Olayın resmi nedenleri henüz açıklanmadı. En olası senaryolar olarak itki sistemindeki arıza veya uydu kontrolünün kaybı gösteriliyor. Gruptaki diğer cihazlar normal modda çalışmaya devam ediyor: bağımsız izleme verilerine göre, altı uydu planlı yükselişe başladı, diğer sekizi mevcut uçuş parametrelerini koruyor.

"Rassvet" projesi, "Byuro 1440" şirketi tarafından Rusya'nın uydu tabanlı geniş bantlı internet sistemi olarak geliştiriliyor. Cihazlar 5G NTN iletişim standardı, yenilenmiş enerji besleme sistemi, yeni nesil lazer terminalleri ve plazma motorları ile donatılmış. Plana göre, bu sisteme dayalı internet 2026'dan itibaren trenlerde ve uzak bölgelerde test edilmeye başlanacak.