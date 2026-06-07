Rusya'nın Rassvet uydularından biri yörüngeden çıktı

·32·Teknoloji
Rusya'nın Rassvet uydularından biri yörüngeden çıktı

Rusya'da geniş bantlı internet ağı sağlamayı amaçlayan "Rassvet" serisindeki 16 uydudan biri, fırlatılmasından üç ay geçmeden misyonunu tamamladı. Bilgilere göre, Object 4 kodlu cihaz atmosferin yoğun katmanlarına girerek 6 Haziran'da yandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu uydu, 23 Mart'ta Plesetsk Uzay Üssü'nden diğer cihazlarla birlikte 288–324 km yüksekliğindeki başlangıç yörüngesine yerleştirilmişti. Ancak, Object 4 gruptaki yörünge yükseltme manevrasını gerçekleştirmeyen tek cihaz oldu. Uzmanların gözlemlerine göre, cihaz atmosferik sürüklenme nedeniyle irtifa kaybediyordu ve düzeltme yapılmadığı için düşüşü kaçınılmazdı.

Olayın resmi nedenleri henüz açıklanmadı. En olası senaryolar olarak itki sistemindeki arıza veya uydu kontrolünün kaybı gösteriliyor. Gruptaki diğer cihazlar normal modda çalışmaya devam ediyor: bağımsız izleme verilerine göre, altı uydu planlı yükselişe başladı, diğer sekizi mevcut uçuş parametrelerini koruyor.

"Rassvet" projesi, "Byuro 1440" şirketi tarafından Rusya'nın uydu tabanlı geniş bantlı internet sistemi olarak geliştiriliyor. Cihazlar 5G NTN iletişim standardı, yenilenmiş enerji besleme sistemi, yeni nesil lazer terminalleri ve plazma motorları ile donatılmış. Plana göre, bu sisteme dayalı internet 2026'dan itibaren trenlerde ve uzak bölgelerde test edilmeye başlanacak.

RassvetByuro 1440UyduUzayRusya
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Uçaklar için süper iletken motor ilk testlerden geçtiUçaklar için süper iletken motor ilk testlerden geçtiBugün, 17:21V-Color yeni DDR5 modüllerini tanıttı: Tek sette 2 TB'a kadar bellekV-Color yeni DDR5 modüllerini tanıttı: Tek sette 2 TB'a kadar bellekBugün, 16:29OpenAI yeni bir "süper uygulama" üzerinde çalışıyorOpenAI yeni bir "süper uygulama" üzerinde çalışıyorBugün, 16:24C12 girişimi, karbon nanotüpleri kuantum çiplerine entegre etme yöntemi bulduC12 girişimi, karbon nanotüpleri kuantum çiplerine entegre etme yöntemi bulduBugün, 15:59ChatGPT tarihindeki en büyük güncelleme: Sohbet botu süper uygulamaya dönüşüyorChatGPT tarihindeki en büyük güncelleme: Sohbet botu süper uygulamaya dönüşüyorBugün, 15:27
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Bilim insanları insan saçı kalınlığından 10 bin kat daha ince güneş hücreleri geliştirdi
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Super Edition ve Honor 600 Pro tanıtım öncesi sızdırıldı
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
Mars toprağından yapı malzemesi üreten mikroplar keşfedildi
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde
Xiaomi Air akıllı telefonu iptal edildi: 200 MP kamera ve ultra ince gövde