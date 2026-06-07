TRAPPIST-1e ve TRAPPIST-1f ötegezegenlerinin iklim modelleri yayınlandı

·46·Teknoloji
TRAPPIST-1e ve TRAPPIST-1f ötegezegenlerinin iklim modelleri yayınlandı

Gökbilimciler, Dünya'dan yaklaşık 41 ışık yılı uzakta bulunan TRAPPIST-1 sistemindeki en çok tartışılan iki ötegezegen olan TRAPPIST-1e ve TRAPPIST-1f'nin iklimini modelledi. Bu gezegenler, yaşam için uygun koşullara sahip olabilecek başlıca adaylar olarak görülüyor, ancak fiziksel ortamları hala belirsizliğini koruyor. Her iki gezegen de kendi yıldızlarına çok yakın konumda olduklarından, sürekli olarak bir yüzleriyle yıldıza dönük dururlar; yani bir tarafta "sonsuz gündüz", diğer tarafta ise "sonsuz gece" hüküm sürer. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Blue Marble Space kuruluşundan astrofizikçi Jacob Haqq-Misra, bu araştırmada modifiye edilmiş HEXTOR modelini kullandı. Bu model, binlerce farklı iklim senaryosunu hızla analiz etme imkanı sağlar. Araştırmacı, yıldız radyasyon akışı ve atmosferdeki karbon dioksit (CO2) basıncını değiştirerek yaklaşık 6300 simülasyon gerçekleştirdi. Bu durum, ötegezegenlerdeki ısı rejiminin daha doğru değerlendirilmesine yardımcı oldu.

Sonuçlara göre, TRAPPIST-1e gezegeni için en olası senaryo, gündüz tarafının "serin" bir iklime sahip olmasıdır. Gezegenin yüzeyi yalnızca CO2 basıncı 0,1 bar seviyesine yükseldiğinde buzdan arınmış olabilir. Daha düşük değerlerde ise gezegen donmuş halde kalır. TRAPPIST-1f ise çok daha soğuk bir rejim gösterdi: çoğu durumda tamamen kar ve buzla kaplı olan gezegenin erimesi için 1 bardan yüksek sera gazı basıncı gerekiyor.

Yazarın belirttiğine göre, HEXTOR modeli gezegenlerin yaşam için elverişliliği hakkında nihai bir sonuç vermiyor. Temel görevi, binlerce konfigürasyon arasından en umut verici senaryoları seçmektir. Daha sonra bu veriler, daha karmaşık iklim modelleri ve teleskoplar kullanılarak detaylı incelenecek.

AstronomiÖtegezegenTRAPPIST-1Uzayİklim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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