Tokenpokalips: Yapay zeka fiyatları keskin şekilde artabilir mi?

·51·Teknoloji
Tokenpokalips: Yapay zeka fiyatları keskin şekilde artabilir mi?

Microsoft yakın zamanda GitHub Copilot için fiyatlandırmada büyük değişiklikler duyurdu. Bu değişiklikler o kadar keskindi ki, Reddit kullanıcıları bu süreci çoktan "Tokenpokalips" (Tokenpocalypse) olarak adlandırmaya başladı. TechCrunch yayınındaki Equity podcast'inde uzmanlar, bu fiyatlandırma politikasının tüm yapay zeka ekosistemi için ne anlama geldiğini tartıştı. Techcrunch.com haberi veriyor.

Anthropic ve diğer büyük yapay zeka şirketleri IPO'ya (halka arz) hazırlanırken, karlılıklarıyla ilgili rahatsız edici sorular gündeme geliyor. Bu nedenle, diğer AI ürünlerinde de benzer fiyat artışları görmemiz muhtemel. Şirketler başlangıçta "tokenmaxxing"e (tokenlerden maksimum yararlanma) odaklanmışken, şimdi yüksek maliyetler nedeniyle bu teknolojinin kullanımını kısıtlamak zorunda kalıyor.

Şu anda tüm yapay zeka alanı yatırımcı fonlarıyla sübside ediliyor. Kullanıcılar için ucuz veya ücretsiz görünen hizmetler aslında çok pahalıya mal oluyor. Artık bu maliyet yükünü doğrudan tüketicilerin omuzlarına yıkma zamanı geldi. Örneğin, Uber gibi büyük şirketlerin AI için ayrılan yıllık bütçeyi beklenenden daha hızlı harcadığı ve şimdi kısıtlamalar getirdiği endişe verici bir sinyaldir.

ChatGPT Plus için belirlenen 20 dolarlık aylık abonelik ücreti de zamanında herhangi derin bir strateji olmaksızın, sadece tahmini bir rakam olarak seçilmişti. En gelişmiş modeller için ödenen tutarlar bile bunları sürdürme maliyetlerini tam olarak karşılamıyor. AI laboratuvarları teknolojiyi geliştirerek maliyetleri düşürebilecek mi yoksa müşteriler daha pahalı ödemek zorunda mı kalacak — bu günün en temel sorusudur.

MicrosoftGitHub CopilotYapay ZekaChatGPTAnthropic
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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