Radyo teleskopları 3I/ATLAS yıldızlararası nesnesinde teknoloji izi bulamadı

Astronomlar, Güneş sistemini ziyaret eden üçüncü yıldızlararası nesne olan 3I/ATLAS'ta yapay aktivite belirtileri tespit edemedi. SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) enstitüsü araştırmacıları, Kaliforniya'daki Allen Telescope Array radyo teleskobu yardımıyla nesnenin radyo sinyallerini analiz ederek bu sonuca vardı. 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, ATLAS sistemi tarafından ilk kez 1 Temmuz 2025'te kaydedildi ve 1I/ʻOumuamua ile 2I/Borisov kuyruklu yıldızlarından sonra doğrulanan üçüncü yıldızlararası misafirdir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

3I/ATLAS Güneş'e yaklaşırken gaz ve toz yayarak tipik kuyruklu yıldız özellikleri göstermesine rağmen, SETI ekibi üzerinde teknolojik belirteçler aramak için standart bir kontrol gerçekleştirdi. Araştırmaya Breakthrough Listen projesi, Berkeley SETI Research Center ve Jodrell Bank Centre for Astrophysics uzmanları katıldı. Gözlemler 1 ile 9 GHz arasındaki frekans aralığında 7 saatten fazla sürdü.

Analizler sırasında sistem yaklaşık 74 milyon dar bantlı sinyal kaydetti, ancak bunların çoğu radyo paraziti olarak ortaya çıktı. Filtrelemeden sonra ayıklanan 211 aday sinyal görsel kontrolden geçirildiğinde, hiçbiri yapay olarak doğrulanmadı. Araştırmacılar, 3I/ATLAS yakınında gücü 10¹⁰ watt'tan yüksek olan herhangi bir vericiyi tespit etme imkanına sahipti.

Projenin yazarlarından Sofia Sheikh, bu tür gözlemlerin gelecekte nadir görülen anomalileri doğal süreçlerden ayırt etmek için önemli bir metodolojik temel oluşturduğunu belirtti. Bilim insanları ayrıca, zamanla Voyager gibi araçların da diğer sistemler için yıldızlararası nesne ve teknolojik belirteç haline gelebileceğini hatırlattı. Bu deney, modern radyo cihazlarının yıldızlararası nesnelere hızlı yanıt verme yeteneğini bir kez daha kanıtladı.