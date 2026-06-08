Meta hisseleri yapay zeka harcamaları nedeniyle keskin düştü

·15·Teknoloji
Meta hisseleri yapay zeka harcamaları nedeniyle keskin düştü

Cuma günü Meta şirketinin hisseleri %5'ten fazla düştü. Buna, Financial Times'ın şirketin yapay zeka (AI) projelerini finanse etmek için onlarca milyar dolarlık yeni hisse senedi çıkarmayı planladığına dair haberi neden oldu. Yayının bilgilerine göre, şirket ek sermaye çekme senaryolarını inceliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Meta sözcüsü bu haberleri "tamamen spekülasyon" olarak nitelendirdi ve şu anda menkul kıymet ihracı konusunda nihai bir karar alınmadığını vurguladı. Buna rağmen, yatırımcılar arasında teknoloji devlerinin AI altyapısına yaptığı devasa harcamalar konusundaki endişeler artıyor. Örneğin, Google'ın ana şirketi Alphabet de yatırım planlarını 85 milyar dolara çıkardı.

Bu yılın Nisan ayında Meta, 2026 yılı için sermaye harcamaları tahminini 145 milyar dolara yükseltmişti. Alphabet ise bu göstergiyi 190 milyar dolara çıkardı. Piyasa analistleri iki şirketin stratejisini farklı değerlendiriyor: Google Cloud gibi güçlü bir bulut işine sahip Alphabet, yatırımcıların güvenini daha çok kazanıyor.

Son bir yıl içinde Alphabet hisseleri %115'ten fazla yükselirken, Meta hisseleri yaklaşık %13 düşerek teknoloji sektöründeki en zayıf performanslardan birini kaydetti. Bu fark, yatırımcıların yapay zekaya yapılan yatırımların ne kadar hızlı gelir getirmeye başlayacağı konusundaki şüphelerini yansıtıyor.

MetaAlphabetGoogleYapay ZekaHisseler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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