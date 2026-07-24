Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyor

·46·Spor
Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyor

24 Temmuz'da Erivan'da düzenlenen «Yerevan Mayor Cup» uluslararası turnuvasında Özbekistanlı boksörler için kritik yarı final maçları yapılacak. Samandar Olimov ev sahibi sporcuya, To‘rabek Xabibullayev ise İranlı rakibine karşı final bileti için ringe çıkacak.

Her iki mücadelenin de kolay geçmesi beklenmiyor. Ancak galibiyet, temsilcilerimize altın madalya için mücadele etme şansı verecek.

Samandar Olimov ev sahibi boksöre karşı

-60 kilogram sıkletinde Samandar Olimov, Ermenistan temsilcisi Artur Bazeyan ile kozlarını paylaşacak.

Ev sahibi sporcunun kendi taraftarı önünde dövüşmesi ona ekstra bir psikolojik üstünlük sağlayabilir. Bu nedenle Olimov'un maçın ilk saniyelerinden itibaren dikkatli olması ve hakemler üzerinde net bir izlenim bırakması gerekiyor.

Bu mücadelenin Taşkent saati ile saat 14:45'te başlaması planlanıyor.

Xabibullayev'i İranlı rakibi bekliyor

-90 kilogram sıkletinde Özbekistan'ı To‘rabek Xabibullayev temsil edecek.

Rakibi, İran boks okulunun temsilcisi Hadi Mohammadnejad olacak. İranlı boksörler genellikle fiziksel güçleri, yüksek baskı kurmaları ve tavizsiz stilleriyle tanınırlar.

Xabibullayev ile Mohammadnejad arasındaki yarı final maçı saat 16:30'a ayarlanmıştır.

24 Temmuz maç programı

Sıklet

Eşleşme

Başlangıç saati

-60 kg

Samandar Olimov — Artur Bazeyan

14:45

-90 kg

To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad

16:30

Turnuvanın günlük programı Taşkent saati ile saat 14:00'ten itibaren başlayacak.

Galibiyet final biletini getirir

Yarı final aşaması, her boksör için turnuvadaki en önemli sınavlardan biridir. Bu aşamadaki galibiyet, en azından gümüş madalyayı garantiler ve altın madalya için mücadele etme hakkı kazandırır.

Samandar Olimov için ev sahibi boksöre karşı, To‘rabek Xabibullayev için ise İran'ın güçlü boks okulu temsilcisine karşı yapılacak maçlar ciddi birer sınav olacak.

Özbekistan Boks Federasyonu, bu iki karşılaşma hakkında bilgi vererek taraftarları sporcularımızı desteklemeye çağırdı.

Tüm gözler Erivan ringinde

«Yerevan Mayor Cup» turnuvasının final aşamaları yaklaştıkça her maçın önemi artıyor. 24 Temmuz'daki sonuçlar, Özbekistan delegasyonunun kaç final bileti daha alacağını belirleyecek.

Sizce Olimov ve Xabibullayev'den hangisi finale ilk ulaşan isim olacak? Yorumlarınızı paylaşın ve maç programını boks severlere gönderin.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorLionel Messi Arjantin milli takımında yeni bir rolde: «Usta Yoda» misyonu başlıyorBugün, 02:36Tottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokTottenham sezon öncesi turnesine yıldızlarından yoksun gidiyor: Kulusevski ve Kudus kadroda yokBugün, 02:19Kevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiKevin De Bruyne ve Antonio Conte arasındaki gerilim: Napoli direktörü duruma açıklık getirdiBugün, 01:58Yann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıYann Diomande için transfer savaşı: Avrupa devleri 100 milyon avroyu gözden çıkardıBugün, 01:55Darwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDarwin Nunez MLS yolunda: Atlanta United transfer görüşmelerine başladıDün, 23:56Al-Hilal, Dembele için harekete geçmeye hazır: Karar oyuncudaAl-Hilal, Dembele için harekete geçmeye hazır: Karar oyuncudaDün, 23:48
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Fabio Cannavaro: "Bu hikaye bitmedi, sadece tek bir pişmanlığım var"
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...