Erivan'da kritik gün: İki Özbek boksör final için ringe çıkıyor

24 Temmuz'da Erivan'da düzenlenen «Yerevan Mayor Cup» uluslararası turnuvasında Özbekistanlı boksörler için kritik yarı final maçları yapılacak. Samandar Olimov ev sahibi sporcuya, To‘rabek Xabibullayev ise İranlı rakibine karşı final bileti için ringe çıkacak.

Her iki mücadelenin de kolay geçmesi beklenmiyor. Ancak galibiyet, temsilcilerimize altın madalya için mücadele etme şansı verecek.

Samandar Olimov ev sahibi boksöre karşı

-60 kilogram sıkletinde Samandar Olimov, Ermenistan temsilcisi Artur Bazeyan ile kozlarını paylaşacak.

Ev sahibi sporcunun kendi taraftarı önünde dövüşmesi ona ekstra bir psikolojik üstünlük sağlayabilir. Bu nedenle Olimov'un maçın ilk saniyelerinden itibaren dikkatli olması ve hakemler üzerinde net bir izlenim bırakması gerekiyor.

Bu mücadelenin Taşkent saati ile saat 14:45'te başlaması planlanıyor.

Xabibullayev'i İranlı rakibi bekliyor

-90 kilogram sıkletinde Özbekistan'ı To‘rabek Xabibullayev temsil edecek.

Rakibi, İran boks okulunun temsilcisi Hadi Mohammadnejad olacak. İranlı boksörler genellikle fiziksel güçleri, yüksek baskı kurmaları ve tavizsiz stilleriyle tanınırlar.

Xabibullayev ile Mohammadnejad arasındaki yarı final maçı saat 16:30'a ayarlanmıştır.

24 Temmuz maç programı

Sıklet Eşleşme Başlangıç saati -60 kg Samandar Olimov — Artur Bazeyan 14:45 -90 kg To‘rabek Xabibullayev — Hadi Mohammadnejad 16:30

Turnuvanın günlük programı Taşkent saati ile saat 14:00'ten itibaren başlayacak.

Galibiyet final biletini getirir

Yarı final aşaması, her boksör için turnuvadaki en önemli sınavlardan biridir. Bu aşamadaki galibiyet, en azından gümüş madalyayı garantiler ve altın madalya için mücadele etme hakkı kazandırır.

Samandar Olimov için ev sahibi boksöre karşı, To‘rabek Xabibullayev için ise İran'ın güçlü boks okulu temsilcisine karşı yapılacak maçlar ciddi birer sınav olacak.

Özbekistan Boks Federasyonu, bu iki karşılaşma hakkında bilgi vererek taraftarları sporcularımızı desteklemeye çağırdı.

Tüm gözler Erivan ringinde

«Yerevan Mayor Cup» turnuvasının final aşamaları yaklaştıkça her maçın önemi artıyor. 24 Temmuz'daki sonuçlar, Özbekistan delegasyonunun kaç final bileti daha alacağını belirleyecek.

Sizce Olimov ve Xabibullayev'den hangisi finale ilk ulaşan isim olacak? Yorumlarınızı paylaşın ve maç programını boks severlere gönderin.