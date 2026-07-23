Samsung akıllı saat pazarında devrim yarattı: Galaxy Watch modelleri 5 yıl boyunca güncellenecek

·44·Teknoloji
Samsung akıllı saat pazarında devrim yarattı: Galaxy Watch modelleri 5 yıl boyunca güncellenecek

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yeni nesil akıllı saatleri için yazılım destek süresini önemli ölçüde uzatacağını duyurdu. Bu adım, kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre kullanmalarını sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda giyilebilir teknoloji pazarında yeni bir standart belirliyor. Bu gelişmeyi Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin resmi açıklamasına göre, Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleri, Wear OS işletim sisteminin beş nesline kadar güncelleme alacak. Ayrıca, güvenlik sistemi için yayınlanan özel yamalar da beş yıl boyunca sunulmaya devam edecek. Ixbt.com'un bildirdiğine göre bu, söz konusu saatlerin Wear OS 12 sürümüne kadar güncelleneceği ve en az 2031 yılına kadar güncel kalacağı anlamına geliyor.

Rakiplere karşı üstünlük ve yeni fırsatlar

Karşılaştırmak gerekirse, Samsung akıllı saatlerinin önceki nesilleri dört büyük sistem güncellemesi ve beş yıllık güvenlik hizmeti ile sınırlıydı. Şirket şimdi amiral gemisi saatlerinin hizmet ömrünü bir adım daha ileri taşıdı. Bu konuda Samsung, ana rakiplerinin oldukça önüne geçti.

Örneğin, Google Pixel Watch 4 modeli için işletim sistemi ve güvenlik güncellemeleri sadece üç yıl ile garanti altına alınmıştır. Apple ile kıyaslama yapmak biraz daha zor çünkü Cupertino merkezli şirket, cihazlarının destek süresini önceden açıklamıyor. Ancak, watchOS 27'nin çıkışıyla birlikte bazı Apple Watch modellerinin piyasaya sürülmesinden üç yıl sonra güncellemelerden mahrum kaldığı gözlemlenmiştir.

Galaxy Watch 9 ve Galaxy Watch Ultra 2 modelleri, Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlarıyla birlikte tanıtıldı. Yazılımın yanı sıra, bu cihazlar teknik açıdan da ciddi şekilde geliştirildi. Özellikle, Snapdragon Wear Elite donanım platformu ve kapasitesi artırılmış bataryalarla donatıldılar.

Teknoloji meraklıları için bu haber oldukça önemli; çünkü akıllı saat fiyatlarının arttığı bir dönemde, cihazın 5-6 yıl boyunca güncelliğini koruması satın alma kararında temel bir faktör haline geliyor. Ayrıca yeni saatlerde, sağlık takibinde daha kesin veriler sunan Galaxy AI yapay zeka sisteminin genişletilmiş özellikleri de yer alıyor.

SamsungGalaxy WatchAkıllı SaatTeknolojiWear OS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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